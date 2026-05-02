Los mayores de O Grove se empeñan en divertirse

Vellos Tempos es un programa de conciliación familiar para personas de avanzada edad impulsado por el Concello de O Grove que se ha convertido en una de las iniciativas sociales más importantes y aplaudidas de cuantas se han puesto en marcha durante la última década en la comarca de O Salnés.

Sus usuarios, sobre todo mujeres, se empeñan en divertirse cuando llega el carnaval –incluso creando su propia comparsa–, cuando se acerca San Valentín, en la Festa do Marisco, Navidad y en cualquier otra cita señalada que sirva de disculpa para entretenerse y divertirse al tiempo que se ejercitan mental y físicamente.

Paco Luna

Incluso organizan fiestas para dar la bienvenida o despedir al invierno, la primavera, el verano y el otoño, sin olvidarse de efemérides como la de Corpus, el 8-M, el Día de Rosalía de Castro y tantas otras.

Como era de esperar, la reciente fiesta de los «maios» y la conmemoración del Día de la Madre también juegan un papel destacado en el calendario festivo del Vellos Tempos, que en los últimos días ha desplegado diversas actividades relacionadas con estas celebraciones.

Los usuarios del programa Vellos Tempos no dejan de entretenerse y divertirse. / Concello de O Grove / Vellos Tempos

Una vez más gracias a la total implicación, profesionalidad, imaginación y capacidad de trabajo de las monitoras de este programa con sede en la antigua escuela unitaria de Monte da Vila, como son Carolina Gabriela Fita Onuz, Mariña Fraga Prieto y Eva Piñeiro Garrido.

En esta ocasión con el respaldo del conocido fotógrafo Paco Luna, el no menos popular escritor Antonio Italiani y uno de los grupos musicales más representativos de O Grove y los cantos de taberna, Os Firrás.

MANUEL MÉNDEZ

Unos y otros lo dieron todo para que las usuarias del Vellos Tempos –una treintena de mujeres de entre 65 y 96 años– volvieran a pasárselo en grande y a disfrutar como niñas.

«Tuvimos el honor de compartir unos momentos inolvidables con las mujeres que componen el grupo de Vellos Tempos», explica el fotoperiodista Paco Luna.

Quien junto a Italiani hace hincapié en «la sabiduría que dieron los años a estas vecinas de O Grove; mujeres con experiencias y vivencias para dar y tomar que se fueron transmitiendo de generación en generación de forma verbal y que no deberíamos perder».

Tan animadas como siempre, esas usuarias del Vellos Tempos a las que alude Paco Luna no dudaron en arrancarse a cantar y a bailar, en la medida de lo posible, ya que no todas pueden moverse con la misma soltura.

Programa Vellos Tempos, en el Concello de O Grove. / Vellos Tempos

Y así vivieron estas veteranas grovenses, algunas de ellas abuelas e incluso bisabuelas, esta entrañable y emotiva celebración en torno a la figura de las madres.

Una vez más hay que destacar que Vellos Tempos se ha consolidado como una herramienta fundamental para ofrecer una alternativa de ocio a las personas mayores, lo cual resulta vital para los vecinos que están solos, los que apenas tienen quién les cuide y aquellos que al acudir a esta actividad quieren dar un respiro a los allegados que se ocupan de cuidarlos habitualmente, favoreciendo así la conciliación laboral y familiar.