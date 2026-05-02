El marisqueo a flote de A Illa regresa a la actividad tras cuatro meses de parón

Tras cuatro meses de parón biológico, los mariscadores a flote de la Cofradía de A Illa saldrán a faenar el próximo lunes en una campaña que no se espera precisamente muy productiva, especialmente en lo que a cantidad de producto que pueda retirarse de las concesiones que gestionan la cofradía y la Organización de Produtores (OPP-20).

Los muestreos que se han realizado apuntan a que la zona en la que se va a faenar, situada entre O Bao y Niño do Corvo, apuntan a que es una zona bastante pobre en productividad de por sí, a lo que habría que sumar que se trata de un entorno que sufrió las consecuencias de las riadas del pasado invierno. No en vano, en esas zonas fue de donde se sacaron los kilos de navaja muerta que retiraron los buceadores de recursos específicos.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Millán, reconoce que las perspectivas no son buenas, «al menos en lo que respecta a productividad, esperamos que los precios si puedan acompañar, ya que la escasez puede incitar a que tiren al alza, pero eso lo sabremos cuando comencemos a trabajar». Millán entiende que regresar a la actividad no es la mejor opción por el estado de los bancos marisqueros, pero «no nos queda otra que hacerlo si los mariscadores a flote queremos seguir subsistiendo y esperamos que estos bancos se hayan recuperado después de un año sin trabajar en ellos».

En este caso, el patrón mayor de A Illa se marca como principal objetivo «poder aguantar trabajando hasta el mes de septiembre y después veremos que se puede hacer». Si los bancos marisqueros sobre los que van a trabajar son poco productivos, los muestreos sobre otros bancos que deberían contar con una mayor presencia de las diferentes especies objetivo tampoco invitan al optimismo.

Lo reconoce el propio patrón mayor al señalar que los muestreos «nos dicen que hay marisco, pero que su talla es todavía muy pequeña y que no ha alcanzado la comercial, algo que aguardamos que ocurra en las próximas semanas para poder mantener la actividad, abriendo esas zonas dentro de un par de meses, eso sería lo ideal, aunque sabemos que va a estar muy complicado». El precedente del pasado año es positivo, ya que «fuimos salvando la situación poco a poco y esperamos que pueda repetirse», apuntala el propio Millán.

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La Cofradía de A Illa sigue adelante con iniciativas tendentes a contar con semilla para regenerar los bancos marisqueros, tal y como está ocurriendo con el proyecto piloto que está desarrollando en el contradique de O Xufre, donde lleva un año criando varias especies de almeja en jaulas, especialmente japónica y babosa, una iniciativa que está dando un gran resultado, ya que apenas registra mortandad y garantiza la regeneración de los bancos marisqueros. Bien es cierto que la semilla salida de este proyecto todavía no ha alcanzado la talla comercial.