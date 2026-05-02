Evento Deportivo
La excusa del baloncesto que acabó en una fiesta en A Illa
El CB Dorna reunió a más de 800 personas en el torneo de la categoría baby
Aunque la meteorología parecía que no quería acompañar de mañana, el torneo de baloncesto organizado por el CB Dorna acabó convirtiéndose en un éxito de participación y de público, con más de 200 niños de entre 6 y 8 años de edad jugando sobre la pista del pabellón del CEIP Torre-Illa y unas 600 personas disfrutando en las gradas.
Al tratarse de una categoría de niños tan pequeños, el torneo no fue competitivo siendo los ganadores de los mismos los jugadores de los 18 equipos participantes, que disfrutaron de la fiesta que preparó el CB Dorna para todos los asistentes. La intención al organizar el torneo era que los más pequeños pudiesen disfrutar de un espacio para socializar e intercambiar experiencias con niños de otros clubes, algo que se acabó consiguiendo.
En la clausura del evento estuvieron presentes el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez; el alcalde de A Illa, Luis Arosa; y el director del colegio Torre-Illa, Alberto López, cuyo pabellón es utilizado por el club para sus partidos.
Además del espacio deportivo, el club también habilitó una zona gastro para las 800 personas que se acercaron ayer al pabellón del CEIP Torre-Illa, con una amplia gama de productos, entre los que destacó el churrasco, que acabó agotando todas sus existencias. Aunque es todavía pronto para afirmarlo, el club no descarta volver a celebrar este evento el próximo año.
El torneo también sirvió para estrenar el tren turístico de A Illa que ofreció a los padres de los equipos que se desplazaron hasta el pequeño municipio arousano la posibilidad de recorrer el municipio. Lo hizo hasta en seis ocasiones totalmente lleno y como primera experiencia para lo que va a convertirse durante el verano, donde podría acabar sustituyendo a la línea de autobuses que se creó.
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