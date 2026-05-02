Las embarcaciones tradicionales regresan a las aguas de Arousa

La llegada del mes de mayo significa el inicio de la intensa actividad de navegación para los colectivos asociados a Culturmar, entidad que engloba a todas las entidades que trabajan en la preservación de las embarcaciones tradicionales. Uno de los actos principales de este inicio de campaña para que las dornas regresen a A illa es “As letras no mar”, una actividad desarrollada por la Escola de Navegación Tradicional da Illa en el muelle de O Xufre, donde se procederá al bautizo de mar de las embarcaciones que han sido rehabilitadas este año.

El colectivo también seguirá con su labor internacional de promoción de las embarcaciones tradicionales, participando en eventos como el que se celebra en la localidad portuguesa de Vila do Conde, el XIV Encontro de Embarcações Tradicionais. El mes se cerrará con la “Arribada Sempre Pate” que organizará Amigos da Dorna Meca de O Grove.

Entre las iniciativas más importantes que volverá a organizar Culturmar este año se encuentra la Copa Mörling un evento que llega a su quinto aniversario y que consiste en la celebración de cinco regatas (Sepelo en Portonovo, Salnés en Cambados, Triángulo do Cantiño en A Illa, Faros en O Grove y Reiboa en Poio) en las que se decidirá el nombre de la dorna que mejor navega. Hasta el momento, en las cuatro ediciones anteriores, “Pereka” de A Illa ha sido la vencedora, aunque hay un buen número de dornas que aspiran a arrebatarle el título, la mayor parte de A Illa de Arousa.

Otro de los eventos de gran importancia será la celebración de la XIV “Que inchadiña branca vela”, el homenaje que las gentes del mar tributan a Rosalía de Castro y que consiste en remontar los ríos Ulla y Sar hasta Padrón. Allí, los tripulantes de las dornas desembarcan en el paseo de O Espolón para recordar a la escritora de “Cantares Gallegos” y “Follas Novas” ante su busto. El acto será el 1 de agosto.

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A estos eventos se sumará la celebración de regatas como la Volta á Arousa, que cumplirá este año su 41 edición o la III Festa Mariñeira de Cambados, organizada por el Clube Mariño Salnés. La temporada de navegación tradicional despedirá, como todos los años, en la península de O grove, donde se celebrará el tradicional Desafío a Remos, organizado por la Asociación Dorna Meca y que se celebra coincidiendo con la Festa do Marisco. A mayores, los colectivos seguirán realizando actividades de promoción de la navegación tradicional con el fin de dar a conocer la riqueza que posee la ría de Arousa en cuanto a tipologías de embarcaciones.