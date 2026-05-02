Denuncian a conductor por alertar en redes de un control de tráfico en Vilagarcía
Cinco coches retirados por aparcar en la zona del mercadillo
La Policía Local ha denunciado a un conductor por difundir en las redes sociales la ubicación de un control de tráfico que estaba desarrollando en Vilagarcía.
Los hechos tuvieron lugar la pasada noche en el marco de los controles realizados por los agentes y, de hecho, el denunciado había sido parado en uno de ellos poco antes.
Por otra parte, los efectivos tuvieron que volver a retirar hoy por la mañana coches aparcados en zona prohibida por la celebración del mercadillo del sábado.
Desde la jefatura indican que fueron cinco y que la cifra es muy superior a la media habitual, además de tener el denominador común de que se trataba de vehículos de personas de paso en la ciudad. Cabe recordar que existe señalización en la zona al respecto.
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