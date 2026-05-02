El BNG de Valga propone una residencia de ancianos en el antiguo campo de O Pino

El BNG de Valga propone al Concello que promueva la creación de una residencia para mayores en un terreno municipal, en el antiguo campo de fútbol de O Pino. En concreto, plante la firma de un convenio con la Consellería Política Social para cedérselo y que construya un centro integrado en la red pública autonómica.

Los nacionalistas indican que la localidad «necesita urgentemente contar» con este servicio para evitar que «muchas familias tengan que buscar soluciones fuera de Valga o asumir elevados costes en centros privados». De hecho, reprocha al gobierno local que sitúe «sus prioridades en otro lugar, apostando por grandes obras donde invierte millones de euros, como el proyecto de construcción de un parque acuático en Porto Piñeiro; la mayor partida en el presupuesto de este año y además el gobierno no fue capaz de demostrar su viabilidad y capacidad de mantenimiento a medio largo plazo», lamenta su portavoz, Fran Devesa.

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Considera que su propuesta, además de ser «idónea» porque el terreno es de 6.600 metros cuadrados y ya está calificado como dotacional, «combina dos líneas fundamentales: reforzar los cuidados en el hogar como primera opción y crear una infraestructura pública que dé respuesta cuando este cuidado ya no sea suficiente, evitando que los mayores tengan que abandonar Valga».