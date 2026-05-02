El programa +Convivencia de la Diputación llega a 42 entidades de Arousa y Ullán

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar el listado de entidades admitidas para beneficiarse del programa +Convivencia, dotado este año con 300.000 euros, 25.000 euros más que en el 2025. Un programa que este año llega la 42 asociaciones del entorno de O Salnés y Arousa. «Nuestro objetivo es estar al lado de las entidades sociales de la provincia, para ofrecer a todos nuestros vecinos oportunidades de ocio que generan espacios de encuentro y convivencia», asegura el presidente Luis López.

Este programa, del que el año pasado disfrutaron 15.000 personas de 56 ayuntamientos, busca crear espacios de participación e intercambio de experiencias, al tiempo que divulga el patrimonio natural, artístico, etnográfico y cultural de la provincia. En este ámbito, la propuesta llegará a la Asociación de Mulleres Rurais San Vicente de Paul, da Illa de Arousa; Asociación Cultural Con de Xido, Asociación de Amas de Casa Albariño y a la Asociación para a Promoción e Integración das Mulleres Galegas do Rural (Agra), de Cambados; a la Asociación Amas de Casa Muíños do Vento y a la Asociación Cultural Banda de Música de Catoira; la Asociación de Veciños San Juan de Meaño y a la Asociación de Mulleres Rurais e Consumidoras A Telleira de Dena, de Meaño, y a las Mulleres Rurais A Palleira y Os Pazos, en Meis.

También se beneficiarán de las propuestas de +Convivencia, las Mulleres Rurais Adro Vello, A Lagoa de San Vicente do Grove y la Asociación Veciñal Vilavella;l a Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes y la P. A Oliveira de Leiro, de Ribadumia; la Asociación de Vecinos O Salnés de Vilalonga, la de Mulleres Rurais e Consumidoras Santa Catalina de Portonovo, la Asociación de Vecinos San Amaro de Arra y Catadoiro, de Sanxenxo; la Asociación de Mulleres Rurais Consumidoras e Culturais Albor, la Asociación Cultural Amigos do Belén, la Asociación Amigos de Venezuela Vigo y la Coral Polifónica de Santa Comba-Cordeiro-Valga, de Valga, y la Asociación de Mulleres Féminas en Acción, la Asociación de Mulleres Rurais Lolita Trigo Vilanova, la Asociación de Mulleres Rurais Citania, la Asociación de Mulleres Rurais As Aceñas de Baión y Mulleres Rurais O Campanario, de Vilanova de Arousa.

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En el caso de Vilagarcía de Arousa, son Areva Alcohólicos Rehabilitados, la Asociación MM RR de Fontecarmoa, la Asociación A Xiada en Marcha, la Asociación Coral Rosalía de Castro, la Asociación C S Miguel Arcangel Trabanca Badiña, la Asociación de Mulleres Rurais e Consumidoras de Trabanca Sardiñeira, la Asociación de Vecinos Agustín Romero, la Asociación de Mulleres Rurais de Vilaxoán Avelaíña, la Asociación de Veciños San Miguel de Trabanca-Badiña, la Asociación Lar Pro Salud Mental de Familiares, Amigos y Enfermos Mentales, la Asociación TDAH Salnés, la Asociación Mulleres Rurais Anduriña, la Asociación Mulleres Rurais os Borrizos de Cornazo, el Círculo Artístico Deportivo Gato Negro y la Fundación Lar Pro Salud Mental.