La andaina solidaria de As Saíñas recauda 1.600 euros para Amicos en Cambados
La andaina solidaria de As Saíñas de Castrelo recaudó 1.600 euros para el proyecto de la asociación Amicos.
Las 600 personas participantes en una cita que tuvo como madrina a la tiktoker y creadora de contenido Paula Currás, aportaron de diferentes modos.
La presidenta de la asociación de Mulleres Rurais, Leonor Muñiz indica que vendieron casi todo el merchandising y, de hecho, las camisetas y las sudaderas de la edición especial «Xentiña de Castrelo», «volaron».
Asimismo vendieron un buen número de rifas para la cesta carro valorada en varios miles de euros que sortean por el Día da Nai, así que la valoración de esta décima edición fue especialmente buena, pero sobre todo por el apoyo que pueden ofrecer a la asociación Amicos.
As Saíñas tendrán que buscar ahora nuevo objetivo solidario para el año que viende, después de dos años ayudando a esta entidad.
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