Vilagarcía: alcoholemia positiva, drogas y permiso de conducción no válido en España en un solo conductor

La Policía Local instruyó entre el viernes y hoy sábado cuatro denuncias de infracción administrativa por alcoholemias positivas al volante y una penal, al superarse los 0,60 miligramos por litro de aire espirado. Fue el caso de un conductor que además, intentó despistar a los agentes cuando los vio, saltándose incluso semáforos, y que iba acompañado por una persona que portaba sustancias estupefacientes en cantidad de consumo propio, explican desde el cuerpo local.

En la jornada de hoy se registraron además importantes retenciones en la calle Valle-Inclán por la avería de una furgoneta eléctrica que obstaculizaba el carril de circulación. El colapso llegó a alcanzar Pablo Picasso y otras arterias aledañas y obligó a intervenir a la Policía Local para regular el tráfico.

En lo que va de fin de semana también ha sido destacable el caso de uno de los automovilistas denunciados en vía administrativa por alcoholemia positiva.

Siempre según el servicio vilagarciano, también dio positivo en drogas y conducía al amparo de un permiso de conducción no comunitario que no le permite circular en España, pues había excedido el plazo de seis meses otorgado a los extranjeros con residencia en España convalidar licencias de otros países.

Además, fue citado para personarse en el departamento de extranjería de la Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía «al encontrarse en situación irregular».

Las patrullas con turno en estos días también se encargaron de la seguridad y control de cortes de tráfico de las manifestaciones del 1 de mayo, así como de la confluencia de personas asistentes a la Festa dos Maios y atendieron otras cuestiones, como llamadas por estacionamientos indebidos y ayudaron a un residente en Rosalía de Castro que se había caído de la bañera siendo incapaz de incorporarse ni ayudado por la persona con la que convive.

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También instruyeron atestado por conducir vehículo a motor careciendo de permiso en vigor por la pérdida total de puntos cuando transitaba por la avenida de Pontevedra y atendieron una colisión en la calle Bubela.