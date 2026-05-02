La acuicultura continental crece y roza ya los 12 millones de euros

FARO DE VIGO daba cuenta ayer de la importancia de la acuicultura marina en Galicia, que el año pasado comercializó 189.251 toneladas por valor de 243 millones de euros.

De esa cantidad, 179.000 toneladas y 136 millones de euros corresponden al grupo biológico de los bivalvos, con el mejillón como gran referencia –178.000 toneladas y 124 millones de euros–, mientras que el cultivo de peces como el rodaballo o el lenguado de pintas alcanzó las 10.061 toneladas y los 107 millones de euros, quedándose las algas en 17 toneladas.

Todo ello referido, hay que insistir, a la acuicultura marina, que en los últimos años atraviesa momentos complejos, como lo demuestra el hecho de que solo la provincia marítima de Vilagarcía aumentara la producción de mejillón en 2025, en relación con el ejercicio precedente.

Marta Villaverde y Antonio Gómez Caamaño, firmando el convenio de colaboración a partir del cual analizar las muestras de pescado procedentes de las piscifactorías gallegas. / FdV

Nada que ver con lo sucedido con la acuicultura continental, que si bien presenta unos registros muy inferiores a la marina, parece atravesar un buen momento y no deja de crecer, como demuestra el hecho de que el año pasado alcanzara las 2.238 toneladas de trucha arcoíris para consumo humano, facturando por ello casi 12 millones de euros.

Un balance del que ya se informó hace días en FARO DE VIGO y deja patente la importante evolución del sector, ya que en 2022 habían sido 1.935 toneladas y 6 millones de euros, facturándose esa misma cantidad en 2023, a pesar de caer las ventas a 1.396 toneladas, para elevarse los registros hasta las 2.048 toneladas y los 9,7 millones de euros en 2024.

Esa proyección va de la mano del aumento de los establecimientos dedicados a la acuicultura continental, ya que eran 13 en 2022 y son 16 en la actualidad.

Como también se hace notar en el precio medio del producto, que pasó de 3,09 euros el kilo en el año 2022 a 4,37 euros, en el ejercicio siguiente, para alcanzar los 4,70 en 2024 y lograr 5,25 euros por kilogramo el año pasado.

La evolución de la acuicultura continental en los últimos años. / FdV

En palabras de la conselleira de Mar, Marta Villaverde, este avance de la acuicultura continental se ha logrado porque el sector se ha marcado como ejes de actuación «la mejora continua de los procesos productivos, la protección del medio ambiente y la apuesta por la calidad y la seguridad alimentaria».

Un modelo «basado en la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia» que hace posible que la acuicultura continental gallega «siga avanzando» en «un contexto global caracterizado por importantes retos ambientales, económicos y sociales», remarca la titular de Mar.

Lo hace en el momento de desmenuzar el Anuario de Acuicultura de Galicia 2025, del que se desprende que durante el pasado ejercicio casi un 42% de la producción –unas 934 toneladas– se quedó en Galicia, mientras que el 58% (1.304 toneladas) se comercializó en el resto de España, enviándose 100 kilos a Portugal.

El mejor periodo del año para este sector se correspondió con el primer semestre, siendo mayo, con más de 332 toneladas y 1,7 millones de euros, el mes más destacado.

En enero habían sido 212 toneladas, en febrero se alcanzaron las 222, en marzo se despacharon más de 259 toneladas y en abril se rozaron las 284, para quedarse junio en cerca de 279.

Una vez analizados estos datos, Marta Villaverde concluye que la acuicultura continental constituye en Galicia «una actividad estratégica en el marco el desarrollo sostenible del medio y la gestión responsable de los recursos naturales».

El reparto de la producción. / Pesca de Galicia

Esta circunstancia y «la consolidación del sector a lo largo de las últimas décadas» es fruto, en palabras de la propia conselleira, «del esfuerzo coordinado entre Administración, sector productivo y comunidad científica».

Es así como se ha logrado la «modernización y fortalecimiento» de un sector que Mar considera «competitivo, generador de empleo y respetuoso con el entorno», ofreciéndole su apoyo para que siga «adaptándose a los nuevos desafíos» y creciendo «de forma equilibrada».

Según el registro de establecimientos acuícolas de Galicia, en la comunidad hay 46 inscritos para el cultivo de trucha arcoíris.

Se asientan en localidades como A Pobra do Caramiñal, Guntín, APastoriza, A Pontenova, Ribeira de Piquín, A Estrada, Quiroga, Carballo, Baralla, Mesía, Barreiros, Vimianzo y Cerceda.

Al igual que hay piscifactorías dedicadas a este recurso en Abegondo, Pol, Outeiro de Rei, Cee, Neda, Celanova, Silleda, Samos, Vila de Cruces, Vilasantar, Foz, Ribeira y Vigo, entre otros municipios.

Instalaciones acuícolas en Cambados. / Sea Eight-Atitlan

En relación con estos establecimientos, tanto continentales como marinos, hay que recordar que hace solo unos días la Consellería de Mar y la de Sanidade reforzaban sus estrategias de control y seguridad alimentaria como las que desarrollan en torno al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

En esta ocasión centrándose en las piscifactorías gallegas, con el objeto de «analizar muestras de pescado con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de estos productos».

Se trata, básicamente, de velar por el cumplimiento del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR) en lo referido a «control de antibióticos y otras sustancias prohibidas en productos de consumo».

De este modo, la Xunta quiere «velar por la seguridad alimentaria en toda la cadena», garantizando que el pescado, «tanto de procedencia marina como continental, llegue a los hogares con los más altos estándares».

De los análisis se ocupará el Laboratorio de Salud Pública de Galicia, «una de las referencias en España para las analíticas vinculadas al plan de control de medicamentos veterinarios», asegura el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

A lo que Marta Villaverde añade que con este nuevo convenio entre Mar y Sanidade lo que se hace es «reafirmar el compromiso de la Xunta con la excelencia de nuestros productos acuícolas», garantizando así que llega al mercado a partir de un «cumplimiento estricto» de los estándares de salud pública más exigentes.

De este modo se quiere «mantener la confianza de los consumidores y consolidar el liderazgo internacional de Galicia como referente en la producción de alimentos sanos, seguros y de la máxima calidad».