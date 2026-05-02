Abal contradice al alcalde de Cambados y no da por cerrada la negociación del presupuesto para 2026

El socio de Cambados Pode contradice al alcalde y no da por cerrada la negociación del presupuesto de 2026, como aseguró Samuel Lago hace unos días. El concejal José Ramón Abal Varela indica que «aún no hemos tomado una decisión», aunque cree que «vamos por el buen camino» y espera «tener cuanto antes» la previsión económica para este año, imprescindible para ingresar aportaciones que el Concello necesita como agua de mayo y ajustar partidas desequilibradas por el incremento del gasto tras varios años de prórrogas.

El regidor socialista se las prometía muy feliz declarando a preguntas de este medio que confiaba en la palabra dada por sus socios del cuatripartio, pero como ya es costumbre, la llave de gobierno ha hecho valer su posición. De hecho, se considera un contrapeso en el escenario político actual: «Es una buena noticia que no haya mayorías en Cambados. Si gobernara el PP, subía la urbana, ya vimos lo que pasó en 2012, cuando subió todos los impuestos y tasas, y los partidos de izquierda vienen haciendo frecuentes anuncios en este sentido», explica Abal Varela en un comunicado remitido hoy con su postura sobre la negociación de las previsiones económicas.

No obstante, no concreta qué necesita para dar un sí definitivo al socialista, que lleva casi cuatro meses negociando y que hace tiempo que obtuvo el de BNG y Somos. El de Pode únicamente refiere que el «último borrador» lo recibió esta semana y que contempla un recorte del 25% en el gasto de libre disposición «frente al 40% planteado en febrero y eso es señal de que las negociaciones van por buen camino». Así que «seguiremos analizando y trabajando», añade, pero sin dar fechas.

Presume de gestión

Abal no parece apurado y de momento estaría en los márgenes manejados por el propio alcalde que pretende llevarlo al próximo pleno ordinario, que tendrá lugar a finales de mayo. En el mismo comunicado aprovechó para sacar pecho de su papel en el cuatripartito, calificando su gestión de «eficaz y eficiente de los recursos públicos» y manteniendo una postura política que resume en «sentidiño común, centrada, al lado de los vecinos y de los diferentes sectores productivos. Con moderación y prudencia y el tiempo está demostrando que tomamos decisiones acertadas».

De este modo, volvió a recordar que rechazó la subida del IBI el pasado verano y la «exigencia del alcalde» de una quinta liberación, media, para una de sus concejalas, y de contratar un gabinete de comunicación, «ahorrando 300.000 euros en el conjunto del mandato» en aquellas agónicas negociaciones del pacto de gobierno, que se prolongaron durante dos meses.

Según él, «son dos momentos muy importantes porque de tomarse las medidas del PSOE, hoy el Ayuntamiento estaría mucho más endeudado y los vecinos estarían pagando muchísimos más impuestos. Nos desmarcamos y demostramos que somos un partido serio y que exige cumplir la promesa electoral de 2023».

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Por último, expresó su deseo de que Cambados «cuente cuanto antes con un presupuesto para superar el plan financiero, que ya estamos superando poco a poco, y del cual queremos que los servicios no se resientan y se garantice su calidad».