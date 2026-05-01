El volumen de mejillón aumenta en Arousa pero cae en Vigo y Pontevedra

Aunque muy lejos de sus tiempos de «vacas gordas», la producción de mejillón experimentó en 2025 una leve recuperación en la provincia marítima de Vilagarcía, al menos respecto a los dos años precedentes, mientras se retrae en las de Vigo y A Coruña.

De las casi 178.000 toneladas comercializadas el año pasado, por importe de más de 124 millones de euros –1.174 toneladas y 4,5 millones de euros menos que en 2024–, casi 16.000 toneladas (10 millones de euros) correspondieron a la provincia marítima de A Coruña, que incluye a Sada, Camariñas, Muros y Noia

Cerca de 40.000 toneladas y más de 31 millones de euros, lo que equivale al 22% del volumen total gallego y al 25% de la facturación, constituyen el balance en la de Vigo, conformada por los distritos de Portonovo, Bueu, Cangas, Vigo, Baiona y Redondela.

El dominio de Arousa

La mayor parte de la producción, como es lógico, corresponde a la ría de Arousa, dado que agrupa 2.337 bateas, lo que equivale al 69% del total.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco. / M. Méndez

De ahí las 122.000 toneladas despachadas por valor de casi 83 millones de euros en la provincia marítima de Vilagarcía, que integran Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Vilaxoán, Vilanova, A Illa, O Grove y Cambados.

Industria y fresco

Entre las tres provincias marítimas destinaron al sector industrial –el que conforman cocederos y conserveras–, casi 41.000 toneladas de mejillón que generaron unos ingresos de 25 millones de euros.

Las casi 137.000 toneladas restantes fueron a parar al mercado de fresco –depuradoras–, con una facturación total de 99 millones de euros.

Se repartieron entre mejillón «grande», con más de 12.000 toneladas y casi 9 millones de euros, «mediano», del que se despacharon más de 33.000 toneladas por 25 millones de euros, y mejillón «pequeño», que con 91.295 toneladas y 54 millones de euros representan más de la mitad del volumen y los ingresos en este segmento.

Manuel Méndez

A grandes rasgos puede decirse que el mercado del mejillón gallego paga las consecuencias tanto de la acción de los episodios tóxicos vividos el año pasado, como de los cambios en los ciclos de cultivo y en los modelos o preferencias de consumo, dando como resultado un mejillón de menor tamaño y peor rendimiento que, a la postre, impulsa el mercado de fresco –el que llega al consumidor directamente tras pasar por la depuradora–, en detrimento del producto que manipulan cocederos y conserveras del sector industria o transformador.

Precisamente como consecuencia del menor tamaño de la vianda se experimenta un claro dominio del mejillón conocido como lacasito, que es como se denomina al «pequeño» o europeo, el preferido en mercados como el francés y que se envía en grandes cantidades a los depuradores italianos.

Evolución del mejillón en Galicia / faro de vigo

Estas son algunas de las lecturas que pueden hacerse del Anuario de Acuicultura 2025 que acaba de publicar la Consellería do Mar, en el que queda meridianamente claro que el incontestable dominador de la acuicultura gallega, al menos en volumen, es el sector bateeiro.

Algas y peces

Prueba de ello es que de las 189.251 toneladas totales de producción acuícola en Galicia (243 millones de euros), nada menos que 179.000 corresponden a los bivalvos, representando el mejillón el 94% de este grupo biológico, con las casi 178.000 toneladas antes aludidas.

La cantidad restante se reparte entre algas, con apenas 17 toneladas, y peces, con 9.328 toneladas de rodaballo y 733 de lenguado de pintas.

Así se comportó el mejillón en los dos últimos años. / Pesca de Galicia

Hablar de acuicultura marina en Galicia equivale, por tanto, a hablar de mejillón, siendo ésta «una muestra clara de la especialización del sector y la fuerte vinculación entre el modelo productivo y las condiciones naturales de las rías gallegas», reflexiona Marta Villaverde, conselleira de Mar.

La misma que hace hincapié en que, «a pesar de representar un porcentaje menor que el mejillón en volumen, el 6 % de la producción, las especies de peces planos alcanzan el 44% del valor económico, mostrando una tendencia creciente en el mercado».

La conclusión a la que llega Marta Villaverde es que «la acuicultura representa un pilar esencial para la cohesión social en las zonas costeras, al generar empleo y oportunidades que permiten mantener viva la población en el litoral».

Así se distribuyen las ventas de mejillón. / Pesca de Galicia

Litoral como el de Arousa, Pontevedra y Vigo, que son las rías claramente dominadoras de la producción mejillonera y, como se decía al principio de esta información, han experimentado un desigual comportamiento durante el pasado ejercicio.

3.437 bateas

Con 3.437 bateas dedicadas al mejillón en toda Galicia, los distritos marítimos de Caramiñal, Vilagarcía, Cambados, O Grove, Cangas, Sada y Portonovo fueron, por este orden, los que más producto despacharon durante el pasado ejercicio.

Desmenuzando lo ocurrido en cada provincia marítima, hay que decir que en Arousa, donde el año pasado se vendieron 11.263 toneladas más que en 2024 y se lograron 6 millones de euros más que entonces, el principal distrito fue el de Caramiñal –al que están asignadas 657 bateas–, con 41.524 toneladas y 27 millones de euros.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Le siguió el de Vilagarcía, al que pertenecen 467 viveros flotantes y en el que se integran los puertos de Vilaxoán, Vilanova y A Illa, con 30.505 toneladas y más de 18 millones de euros.

A continuación aparece el de Cambados –suma 597 emparrillados–, que supera las 28.000 toneladas y los 20 millones de euros, por delante del distrito de O Grove –555 establecimientos de acuicultura–, con 17.381 toneladas y 13 millones de euros.

La acuicultura representa un pilar esencial para la cohesión social en las zonas costeras, al generar empleo y oportunidades que permiten mantener viva la población en el litoral Marta Villaverde — Conselleira de Mar

Se completa la relación con las 4.558 toneladas (3,5 millones de euros) del distrito marítimo de Ribeira, en el que están registradas 61 bateas.

La provincia marítima de Vigo, que pierde casi 12.000 toneladas y 9 millones de euros respecto a 2024, aparece dominada por Cangas –donde hay fondeados 442 artefactos flotantes–, en 2025 con más de 17.000 toneladas y 14 millones de euros.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco francés, en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Tras este distrito se coloca el de Portonovo (Sanxenxo) –119 parques–, con más de 8.000 toneladas y 5 millones de euros, que viene a ser la misma facturación declarada por los bateeiros que descargaron en Bueu –130 bateas–, en este caso con 5.804 toneladas.

Un volumen similar al despachado en Redondela –tiene asignadas 120 bateas–, dando como resultado unos ingresos de poco más de 4 millones de euros, quedándose el distrito de Vigo –40 parques de cultivo– en 2.318 toneladas (1,7 millones de euros) y el de Baiona, que dispone de 15 bateas y logró 824 toneladas (776.000 euros).

En la provincia marítima de A Coruña, que perdió 776 toneladas y 1,2 millones de euros respecto al ejercicio precedente, el distrito de Sada –un centenar de artefactos– colocó en el mercado el año pasado 8.503 toneladas, por un importe cercano a los 6 millones de euros.

Fran G. Sas

El de Muros –104 bateas– rozó las 5.500 toneladas y los 3 millones de euros, mientras que Camariñas se limitó a 1.543 toneladas (780.000 euros) y el distrito marítimo Noia, a 1.198 toneladas (653.000 euros).

Por cierto, el precio medio del mejillón fue el año pasado de 0,70 euros el kilo, situándose en 0,61 en el caso del sector industrial y en 0,73 en el mercado de fresco.

En este último caso el «grande» se cotizó a 0,82, el «mediano» salió del puerto a 0,76 y el «pequeño» marcó una media de 0,70.