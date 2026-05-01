Fiestas en Vilagarcía
Sobradelo y Rubiáns recaudan fondos a base de comilonas
Las parroquias acogen sendos almuerzos con los que empezar a preparar las celebraciones de Santa Plácida, San Ramón y Sacramento
Los vecinos de las parroquias de Santa María de Rubiáns y San Salvador de Sobradelo, junto a otros llegados desde diferentes puntos del Concello de Vilagarcía, acogieron sendos almuerzos con los que recaudar fondos para preparar las fiestas de verano.
El más concurrido fue el llevado a cabo bajo la carpa instalada al efecto en el Campo do Outeiro, en Sobradelo, donde la comisión de fiestas organizó la cuarta edición de su churrascada popular, con 320 comensales a la mesa para dar cuenta de alrededor de 170 kilos de costilla a la parrilla, además de 350 criollos, 700 chorizos parrilleros, postres y bebidas.
La asociación cultural Nós, su banda de gaitas y un cantante tan conocido como Dieguiño, que actuó en directo, amenizaron esta jornada en la que recaudar fondos para la fiesta de Sacramento, a celebrar en agosto.
Al tiempo que se celebraba este almuerzo, con un coste de 20 euros para los adultos y de 12 para los niños, se desarrollaba la primera edición del Xantar da Carne ó Caldeiro de Rubiáns, en este caso con 112 comensales inscritos y la intención de reunir la mayor cantidad posible de dinero para celebrar las festividades de Santa Plácida y San Ramón, cuando llegue septiembre.
La comisión de fiestas organizadora, creada hace apenas un año, preparó un menú a base de embutidos ibéricos, empanada, carne «ó caldeiro», postres y bebidas con un precio de 35 euros.
Junto a otro infantil que, por 15 euros, permitía degustar croquetas, milanesa de pollo y postres. Todo ello amenizado por el dúo Matices y acompañado del sorteo de diversos regalos.
Los organizadores destacan que a pesar de tratarse de la primera edición del evento, han recibido un buen apoyo vecinal, de ahí que piensen ya en reeditar este almuerzo popular el año que viene.
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