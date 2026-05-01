Ribadumia, destino para medio millar de deportistas durante el fin de semana

El municipio de Ribadumia sigue acumulando eventos deportivos con la celebración de dos citas muy importantes este fin de semana, en la que sumará, solo en participantes, más de medio millar de personas. Las dos citas son la II Competición de la Liga Provincial de Pontevedra “O Noso Club” 2026 de piragüismo y la sexta edición de la XCO Kiwi Atlántico.

La primera de ellas se celebrará mañana sábado, a partir de las 15.30 horas, en las aguas del río Umia, a su paso por el puente de Barrantes. En la prueba están inscritos 361 deportistas de toda la provincia desde la categoría prebenjamín hasta la infantil. El Club Náutico O Muíño de Ribadumia será el más numeroso, con 37 palistas en la línea de salida, seguido muy de cerca por el Club Náutico Pontecesures (36) y el Club Cofradía de Pescadores Portonovo (29). También contarán con una presencia destacada el Club Kayak Vigo y el Club As Torres-Romería Vikinga, ambos con 24 inscritos. Las pruebas serán de 1.500 metros para las categorías más pequeñas y de 3.000 para los infantiles.

La otra prueba del fin de semana es la XCO Kiwi Atlántico, que se celebra durante el domingo. Se trata de una prueba ya consolidada en el calendario autonómico y que reunirá a más de 250 participantes en el entorno de las instalaciones de la firma arousana. La cita, integrada en la Copa Galicia, arrancará a las 10.00 horas con las primeras salidas y mantendrá la actividad durante toda la mañana, con el inicio de la categoría absoluta previsto en torno a las 13.00 horas.

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El evento combina deporte con naturaleza, así como promoción del territorio, una de las grandes apuestas que viene realizando Ribadumia con la celebración de este tipo de eventos deportivos, que atraen a centenares de personas y que ayudan a descubrir el municipio del interior de O Salnés. Para sacar adelante estas iniciativas también resulta clave la implicación de los clubes deportivos, que llevan años mostrando su capacidad para organizar eventos de estas características.