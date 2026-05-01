Ravella reclama comunicación a la Xunta ante el impacto de la obra de saneamiento en la plaza y el mercadillo

Nadie rebate la necesidad y el beneficio de la obra de saneamiento que la Xunta está ejecutando en Vilagarcía, pero el retraso acumulado de un año y los trastornos que genera en la ciudad ha vuelto a despertar las quejas del Concello. En esta ocasión, lamenta las «consecuencias negativas que está teniendo» en el sector comercial y señala «falta de comunicación» para poder planificar medidas municipalas paliativas para placeros y vendedores ambulantes.

En concreto, asegura «desconocer» qué superficie del paseo García Caamaño se verá afectada para conectar el tanque de tormentas con la red a través del colector que discurrirá por debajo del río de O Con, «por lo que desconocemos cuántos puestos ambulantes tendremos que mover y también nos impide establecer una alternativa de acceso para los vehículos de carga y descarga que dan servicio a la plaza de abastos a diario e informar con el debido tiempo a los vendedores», explica el concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou.

Cabe recordar, que la adjudicataria encontró dificultades para ejecutar esta parte tal y como se había redactado en el proyecto original, así que la Xunta aprobó en diciembre un modificado que también implicó incrementar el presupuesto inicial de 9 millones en 1,3 millones más. La última previsión ofrecida era acabar en junio.

Este fue uno de los asuntos de relevancia abordados en la última Mesa Local de Comercio, junto a la «preocupación» del Ayuntamiento por la declaración de incompatibilidad que se está dando con las subvenciones autonómicas y las municipales para la contratación de trabajadores. No obstante, Carou confía en que pueda solucionarse «para no restar oportunidades de creación de empleo y de crecimiento de los negocios locales», después de que el representante de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta se comprometiera a trasladarlo al departamento competente.

Asimismo, el concejal informó de que hay solicitudes para ocupar puestos exteriores libres en la plaza de abastos para la venta de velas y repostería artesana y de comida para mascotas e hizo balance de la ocupación general de los espacios de venta de titularidad municipal. Actualmente, hay 12 de estos habitáculos con actividad; en el espacio de abastos hay 70 concesionarios; en la plaza de la verdura hay 35 vendedoras de cosecha propia y en el caso del mercadillo el número de licencias activas es de 200.

En la Mesa también hubo representación de PP y BNG, de las dos asociaciones de autónomos de la plaza, del Centro Comercial Arousa, de la Asociación de Consumidores O Noso Lar, así como de Zona Aberta, que dio cuenta del proyecto de la feria de oportunidades Expoferta de este año y de otras actividades previstas.

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El Ayuntamiento también comunicó que la Xunta desarrollará el 30 de mayo una actividad de dinamización de «Quere o Teu Mercado», de la aprobación de los certificados a favor de las asociaciones de comerciantes y placeros para concurrir a ayudas, así como de los Bonos Son da Casa de primavera, la petición de la ayuda de Mercado Excelente y de otras cuestiones.