Ravella eleva el paso problemático de Pablo Picasso y repintará una docena de calles

El Concello de Vilagarcía ha contratado la elevación del paso de peatones problemático de Pablo Picasso y el repintado de la señalización desgastada de una docena de calles por 57.442 euros. «Se trata de necesidades detectadas por los servicios municipales, así como demandas de los vecinos», explica en un comunicado.

Respecto a lo primero, se trata de un paso muy utilizado, ubicado junto al supermercado, en una vía de alta densidad de tráfico y que además está en pendiente, convirtiéndose en un punto que ha registrado varios accidentes, aunque también en el entorno de la glorieta. Los trabajos se han contratado a Montaje J.M. Iglesias por un precio de 22.845 euros y un plazo de ejecución de siete días. Además de ponerlo a nivel de la acera, se instalará iluminación y un avisador luminoso y se aprovechará para enterrar la canalización e instalar drenaje de pluviales.

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En cuanto al repintado, se ha contratado por 34.597 y se ha optado por una empresa especializada, Señalización y Balizamientos de Galicia, porque tiene equipos específicos y personal especializado, para que los trabajos sean «más ágiles y sin necesidad de cortar el tráfico». Las calles beneficiadas son las de la urbanización de O Rial y Hospital do Salnés, Doutor Tourón, Alejandro Cerecedo, avenida da Mariña, Arcebispo Xelmírez, Gumersindo Nartallo, Cervantes, Arapiles, Independencia, Padre Feijóo y Limoeiro. También se modernizarán algunas marcas viarias, además de remarcarlas. Ravella indica que no se ha hecho antes a la espera de garantías de total ausencia de lluvias.