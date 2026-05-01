O Grove sale a la calle para festejar los triunfos de Mecos y Amegrove
Los dos equipos regresan de Álava con dos oros y dos bronces
R. A.
La corporación de O Grove recibió este jueves a los integrantes de los dos clubs de remo de la localidad: Mecos y Amegrove. Las dos entidades, que fueron recibidas por el alcalde, José Antonio Cacabelos, y varios miembros de la corporación, participaron en el Campeonato de España de bateles que se celebró en la localidad alavesa de Legutiano. El primero de los clubes sumó un oro en la categoría cadete, triunfo que ya habían conseguido en los campeonatos provinciales y autonómicos. Al podio también se subieron las tripulaciones femeninas de cadetes y alevines, al conseguir la tercera plaza en sus respectivas competiciones.
En el caso de Amegrove, el homenaje principal se lo llevaron las tripulantes del equipo sub-23, que se convirtieron en el mejor batel español de su categoría, luciendo con orgullo la bandera obtenida en esta ocasión. Los dos clubs también han sumado importantes triunfos en las pruebas provinciales y autonómicas esta temporada, lo que indica la buena salud que atraviesa el remo en el municipio de O Grove, una de las canteras más importantes de Galicia, con varios remeros situados en los bancos de las mejores traineras de la ACT. Tras la temporada de bateles, en breve arrancará la competición de trainerillas, paso previo al comienzo de la temporada de traineras. n
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