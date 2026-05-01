El ingenio de asociaciones y colegios llena Vilagarcía de coloridas creaciones para celebrar los Maios

La elevada afluencia de público y montajes llegados de todos los rincones demostraron lo viva que sigue la tradición de la Festa dos Maios en Vilagarcía. Más de medio centenar de creaciones dieron cuenta de la imaginación de asociaciones vecinales, culturales y de padres y madres de colegios participantes en la cita organizada por la Concellería de Cultura.

En el escenario se escucharon todo tipo de coplillas acompañadas por ritmos de pandereta, guitarra e incluso violines. El actor cambadés Ademar Silvoso actuó de maestro de ceremonias animando los pases entre grupo y grupo con su talento natural para el desparpajo.

Fue una jornada de premio para los participantes, aunque no se tratara de una competeción, lo cual casi es una bendición, pues a un jurado le costaría elegir entre tanta variedad y despliegue de ingenio. Había piezas como un gallo vegetal de realismo verdaderamente escultórico hasta mosaicos a base de legumbres para enmarcar o una enorme pandereta muy lograda para tales dimensiones.

Uno de los gruos participantes / Iñaki Abella

No faltaron los maios cónicos, los más tradicionales y que siempre son los más numerosos, aunque hubo quien se atrevió a presentar propuestas en las cuatro categorías existentes. Se trató de la asociación Contra Vento e Marea de A Laxe, que se presentó en cónicos, artísticos, cajas, barcos y cruces.

Muchos de los participantes también llevaron a sus atuendos los colores de la primavera con collares y diademas de flores, sobre todo amarilas, el color de la xesta que en estos días protege casas y coches de la mala suerte, una de las tradiciones gallegas más antigua y singular para espantar a las malas meigas y atraer la buena suerte que no pierde fuelle en la comarca de O Salnés.

El presentador del acto con algunos niños participantes. / Iñaki Abella

Con el fin de apoyar estas elaboraciones, el Concello repartió rosca y entregó gratificaciones de 30, 40, 80, 100 y 150 euros en función de la modalidad, aunque también es habitual que los grupos ofrezcan reproducciones de sus composiciones a cambio de la voluntad.

Las composiciones vegetales que llenaron la plaza II República fueron un punto de atracción durante toda la mañana, pero no fueron pocos los que se acercaron por la tarde, una vez terminado el acto festivo, para contemplarlas. Y quien no ha tenido la ocasión, aún puede tener mañana domingo la oportunidad, pues está previsto que los operarios municipales pasen a recogerlos el lunes, a no ser que sus propietarios quieran llevárselos ellos mismos.

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Otros de los maios participantes en la fiesta de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Cabe recordar que entre las normas estaba el uso de elementos tradicionales y la prohibición de emplear materiales sintéticos. También el empleo de uso de musgo natural, acebo y cualquier especie incluida en el catálogo de especies amenazadas.