La DOP se limita a certificar el 11% del mejillón descargado en Galicia

A pesar de las ayudas de la Xunta y de haber captado a decenas de clientes y cientos de bateeiros, el sello de calidad Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia sigue estancado. Prueba de ello es que, un año más, esta marca sigue diferenciando apenas el 11% del molusco producido en Galicia.

El Consello Regulador de esta DOP prefiere ver el vaso medio lleno y destaca que el año pasado sometió a sus controles 20.462.672 kilos, lo cual representa un volumen un 9% superior al de 2024 y confirma dos años consecutivos en línea ascendente. Pero claro, esos 20 millones de kilos suponen solo el 11% del total de mejillón producido en la comunidad. Desde la DOP se destinaron al mercado de fresco 1.924.949 kilos, el 1,5% del volumen absoluto, y se enviaron a la industria transformadora 18.537.723 kilos, lo cual equivale al 44% de todo el «oro negro» de batea.

Al analizar lo ocurrido en las diferentes zonas de producción puede decirse que la DOP concentró en Arousa el mayor volumen de producto certificado, con 15 millones de kilos, por delante de Muros-Noia, con 2,3 millones, la ría de Ares-Betanzos, con 2 millones, la de Pontevedra, donde el sello de calidad se limitó a 985.220 kilos, y la ría de Vigo, con 16.920 kilogramos.

Descargas para el mercado de fresco (depuradoras) italiano en Vilanova. / M. Méndez

Puerto a puerto, el de A Pobra do Caramiñal fue el que más mejillón despachó con DOP, casi 7 millones de kilos, seguido por el de A Illa, con 3,1 millones, Vilanova, con 2,5, el de Lorbé, con 2 millones y Muros, con 1,7 millones de kilos.

Es de destacar, y así lo hace el Consello, que el año pasado los cierres de bateas por biotoxinas «condicionaron la extracción en los meses más fuertes de la campaña». Tanto es así que la certificación en puerto con destino al mercado de fresco comenzó el 29 de septiembre y entre noviembre y diciembre «estuvieron prácticamente cerradas todas las zonas de producción». Octubre fue el mejor mes, con 7,4 millones de kilos certificados.