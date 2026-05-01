O Grove se suma a la protesta gallega por la educación con una concentración el día 6
Las ANPA de centros educativos, alumnado y profesorado animan a los vecinos a sumarse
Asociaciones de padres y madres de alumnos de los colegios de O Grove han convocado una concentración para el día 6, a las 19.00 horas, en la plaza de O Corgo. Forma parte de las movilizaciones que se están realizando a nivel de toda Galicia por profesores, alumnos y familias. De hecho, la protesta meca también está convocada por la asamblea abierta de profesorado de O Salnés. Además de las ANPA del IES Monte da Vila y del de As Bizocas, el CEIP Rosalía de Castro, el Conmeniño, As Bizocas, estudiantes del primer centro, así como los sindicatos STEG y CIG.
Esto incluye las jornadas de huelga que se viven desde hace tiempo y entre sus reclamaciones están la «atención real a la diversidad, condiciones dignas para el profesorado y centros educativos en condiciones». Los convocantes animan a la ciudadanía en general a sumarse a esta protesta.
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