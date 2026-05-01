Ciclista herido de gravedad en Valga al intentar esquivar un gato y golpearse la cabeza

Un ciclista de mediana edad resultó herido de gravedad esta mañana tras sufrir una caída al intentar esquivar un gato en Valga. Fue trasladado al Hospital de A Coruña porque en un momento refirió que no sentía las piernas y este es el centro de referencia en lesiones medulares. Con todo, se estaba a la espera de obtener más novedades sobre su estado de salud.

El hombre circulaba en compañía de un grupo de ciclistas procedente de Rianxo. Sus compañeros fueron quienes relataron la secuencia de los hechos mientras circulaban por la carretera EP-8505 a su paso por Vilarello, parroquia de Cordeiro.

Era primera hora de la mañana y el herido trató de esquivar un gato, cayendo en el arcén y con tan mala suerte que se golpeó la cabeza contra un bordillo de hormigón de una finca. Sangraba abundantemente, pero estaba consciente y también se quejaba de fuertes dolores en otras partes del cuerpo, además de indicar falta de sensibilidad en las extremidades.

El aviso llegó al 112 Galicia e incluso se llegó a valorar la movilización del helicóptero sanitario, pero finalmente no se procedió debido a la niebla, según informan los servicios de emergencias. Con todo, enviaron dos ambulancias, una de ellas medicalizada y tras una primera valoración, se decidió evacuar al ciclista herido directamente al centro hospitalario de A Coruña.

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En el dispositivo también intervinieron Protección de Civil de Valga, GES de Padrón y la Guardia Civil de Tráfico.