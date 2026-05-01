Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos Flotilla Global SumudDeclaración de KoldoMuerte Meningitis OurensePablo sufre espasticidadTensión en LugoRegreso Mujer García OrtizHuelga Metal Pontevedra
instagramlinkedin

Cambados mantén viva a tradición dos maios cos centros escolares

Escolares durante a Festa dos Maios en Cambados. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

Os centros escolares de Cambados encheron onte o salón Peña para manter viva a tradición dos Maios nun acto organizado pola Concellería de Cultura e que ademais dá inicio á programación do Mes das Letras. De feito, os máis mozos teñen un especial protagonismo na conmemoración desta data con festexos coma este ou a ofrenda floral que terá lugar o día 15, unindo outra vez a escolares e a institucións nunha única homenaxe que nesta data recordará á xornalista e escritora Begoña Caamaño. O recordo cambadés á súa traxectoria farase mediante esta cita que será, como sempre, no paseo da Calzada, onde no faltará a exposición de murais que tamén estarán dedicados a ela.

O concelleiro Liso González explica que apostaran por un espectáculo que servira para difundir máis a súa figura, pero finalmente non puido celebrarse. Non obstante, están pendentes de cerrar un para o mes de xuño. O motivo de celebración das Letras Galegas tamén é divulgar e dar a coñecer aos autores galegos e o seus traballos entre a cidadanía en xeral.

Cabe recordar que o programa Mes das Letras tamén ofreceu onte a presentación do poemario «Luz de seu», o regreso á escena literaria de Xosé María Vila Ribadomar da man da asociación Cen Follas e da súa colección Cen Versos. Os actos continuarán este domingo coa actuación do Real Coro Toxos e Froles, ás 20.00 horas no auditorio da Xuventude. Na biblioteca haberá a bebeteca «Limón Contos e Cantos», de Bea Campos (día 9), e «O faiado das papoulas», de Baia Fernández (24).

Público asistente aos Maios de Cambados. / Iñaki Abella

Tamén se presentará o libro «Agora non é antes», de Antón Baamonde (día 8); o ensaio «Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza», de Francisco Rodríguez (día 14); o novo número de Cen Follas (día 22) e o escritor Manuel Núñez Singala dará unha charla a escolares o 19.

No musical, o día propio, o domingo 17, a Banda de Castrelo dará o seu tradicional concerto na Xuventude, e o sábado 30 terá lugar a cita que mestura o recital de poemas e a música coa Banda Xuvenil do Cemus, ademais haberá varada co Clube Mariño Salnés. E a maiores, Teatro Maravilla poñerá en escena «Somos xente normal» (día 23). Como peche, o escritor Emilio Xosé Ínsua dará unha conferencia sobre a faceta menos difundida de Cabanillas, sobre a súa traxectoria política. Será o 3 de xuño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents