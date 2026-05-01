As Saíñas y la tiktoker Paula Currás reúnen a 600 personas para ayudar al proyecto de Amicos
La décima edición de esta cita solidaria en Cambados resultó un nuevo éxito
Cambados
Las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo reunieron a 600 personas en su andaina solidaria que, por segundo año consecutivo, estuvo dedicada a la asociación Amicos. La madrina de esta edición, la tiktoker y creadora de contenido Paula Currás causó gran expectación.
Al cierre de esta edición, la organización estaba contabilizando la recaudación conseguida con esta iniciativa que justo acaba de cumplir una década. Un tiempo en el que ha ayudado de manera importante a causas sociales de todo tipo y con unas jornadas que además, ofrecen una tarde de convivencia entre familias y amigos. Como siempre, en esta cita tampoco faltaron las autoridades del gobierno local.
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