Amistades Peligrosas, Pancho Varona o Rafa Sánchez en el regreso a los 80 de Vilanova

Vilanova regresará por tercera vez a los años 80. Lo hará de la mano del Vilanova Fest, un evento que se celebrará en la finca de Vista Real y que congregará a grupos tan conocidos y asociados a esa década como son Rafa Sánchez (el cantante de La Unión), Amistades Peligrosas, Pancho Varona y la Década Prodigiosa. La cita será el próximo 4 de julio, pero la venta de entradas ya lleva varias semanas abierta, avanzando a buen ritmo gracias a su precio asequible, de 20 euros, que se incrementará en cinco euros en taquilla esa jornada.

Pero el Vilanova Fest va mucho más allá de la música, ya que el objetivo es crear una gran romería ochentera para toda la familia, en la que puedan disfrutar todas las edades. Así, en el gran parque de Vista Real se va a habilitar una zona gastronómica en el que no faltarán foodtrucks y casetas de pulpo o churrasco. A ello se sumará otro espacio destinado a facilitar la conciliación familiar al habilitar un lugar donde los pequeños puedan estar bien cuidados en todo momento mientras sus padres disfrutan de sus recuerdos. Esta propuesta de conciliación será totalmente gratuita durante los conciertos que se van a celebrar en el interior de la finca de Vista Real.

Carlos del Río, organizador del evento, señala que «es un festival para familias, que permite disfrutar de un día en la playa y terminarlo acudiendo a un concierto como el que ofrecemos, en un lugar paradisíaco desde el que se puede ver gran parte de la ría de Arousa, para cerrar la jornada; todo ello a un precio que creemos que es muy asequible». Las dos ediciones anteriores contaron con una gran afluencia de público que respaldó la propuesta, especialmente el pasado año, cuando se subieron al escenario Zapato Veloz y La Guardia entre otros.

Noticias relacionadas

Una de las novedades que se incluye este año es la posibilidad de degustar un chocolate con churros para cerrar la fiesta de un evento en el que «aguardamos repetir una entrada muy similar a la que registramos el pasado año, cunado conseguimos reunir a más de 6.000 personas». El lugar en el que se celebra el evento tiene capacidad para unas 10.000 y queremos que «sea una fiesta con toda la familia, para que lo pasen bien todos aquellos a los que nos gusta la música de aquella época». Del Río señala que «este evento ha venido para quedarse porque se trata de una propuesta diferente que consigue sacar los buenos recuerdos que guarda toda una generación, que creció en esos años, escuchando a muchos de los grupos que traemos al evento».