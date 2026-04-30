Vilanova estrena senda peatonal en A Braña y anuncia una nueva fase

Vilanova ha estrenado un tramo de senda peatonal en la zona de A Braña, en As Sinas, y la Diputación ha anunciado que habrá otra fase para completar la actuación.

Autoridades municipales y provinciales acudieron esta mañana a la zona para comprobar el resultado de los trabajos realizados en 500 metros de esta zona, que ahora permiten una circulación cómoda a orillas del mar. De hecho, el alcalde, Gonzalo Durán, explicó que apenas se utilizaba porque la acera era muy estrecha.

La intención de ambas administraciones es dar continuidad a esta actuación de tal manera que llegue al barrio de San Pedro, conectando así el centro urbano con una de las zonas de playas más concurrida de la localidad.

Junto al regidor estuvo el diputado y concejal vilanovés Javier Tourís, así como la diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro.

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La institución provincial a la que representan ha realizado en los últimos tiempos importantes inversiones relativas a esta carretra, la EP-9702, que es de su titularidad.