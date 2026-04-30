Integración social
«En Vilagarcía contamos todos» brilla en el Auditorio
Vilagarcía
El Centro de Educación Especial celebró en el Auditorio su gala «En Vilagarcía todos contamos». Un acto con un marcado espíritu reivindicativo, pero también de integración. La participación de varios colegios de la ciudad engrandeció una cita en la que, a través de cuentos y representaciones, se fue desarrollando una gala con mensaje. Nadie quedó al margen del mensaje central desarrollado en el escenario del Auditorio. Hubo aplausos, reconocimiento e identidad con el espíritu que trascendía más allá de las tablas.
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