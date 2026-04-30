Xunta y Consello Regulador
UUAA pide ayudas para los viticultores afectados por el granizo: «Una gran parte carece de seguro»
Señala las «dificultades» que encuentran pequeñas explotaciones como estas para adaptarse a las pólizas
Solicitará la exención de la cuota en la DO Rías Baixas
Unións Agrarias reclama a la Xunta que se involucre en la cuantificación de los daños provocados por la granizada del martes en viñedos de Ribadumia y Cambados y que habilite ayudas, pues una «gran parte de afectados» carecen de seguro. También va a solicitar al Consello Regulador de la DO Rías Baixas una exención en el pago de las cuotas.
El sindicato pide una línea económica «similar a la activada en otras ocasiones y localizaciones para afrontar con rapidez las consecuencias» de este episodio que, cabe recordar, afectó de manera muy localizada a propiedades de la ribera del Umia, de Barrantes, Vilariño, Sisán y Castrelo.
En algunos casos, los afectados ya dan por perdidas las cosechas y UUAA alerta de que, a falta de concluir la revisión total, las primeras inspecciones «constatan que una gran parte no disponen de un seguro por las dificultades que supone la adaptación de las pólizas a parcelas de dimensión pequeña».
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