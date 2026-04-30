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Xunta y Consello Regulador

UUAA pide ayudas para los viticultores afectados por el granizo: «Una gran parte carece de seguro»

Señala las «dificultades» que encuentran pequeñas explotaciones como estas para adaptarse a las pólizas

Solicitará la exención de la cuota en la DO Rías Baixas

Viñas de Ribadumia destrozadas por la granizada del martes.

Viñas de Ribadumia destrozadas por la granizada del martes. / Noé Parga

Lucía Romero

Cambados

Unións Agrarias reclama a la Xunta que se involucre en la cuantificación de los daños provocados por la granizada del martes en viñedos de Ribadumia y Cambados y que habilite ayudas, pues una «gran parte de afectados» carecen de seguro. También va a solicitar al Consello Regulador de la DO Rías Baixas una exención en el pago de las cuotas.

El sindicato pide una línea económica «similar a la activada en otras ocasiones y localizaciones para afrontar con rapidez las consecuencias» de este episodio que, cabe recordar, afectó de manera muy localizada a propiedades de la ribera del Umia, de Barrantes, Vilariño, Sisán y Castrelo.

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En algunos casos, los afectados ya dan por perdidas las cosechas y UUAA alerta de que, a falta de concluir la revisión total, las primeras inspecciones «constatan que una gran parte no disponen de un seguro por las dificultades que supone la adaptación de las pólizas a parcelas de dimensión pequeña».

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