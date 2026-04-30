El último viaje de Alterio y Cambas

La voz de Héctor Alterio vuelve a sonar como si el tiempo no hubiese pasado por ella. Lo hace sobre el piano de Juan Carlos Cambas, músico argentino afincado en Vilagarcía, en «Destino del canto / Luna tucumana», un single publicado el 15 de abril, Día Mundial del Arte, y convertido ahora en un homenaje aún más profundo tras el fallecimiento del actor en Madrid, el 13 de diciembre de 2025, a los 96 años.

La pieza forma parte del segundo disco del proyecto «A Viaxe», titulado «Todos somos uno», todavía inédito. Si la primera entrega, publicada en 2020, era para Cambas su «ADN» y una biografía musical marcada por la emigración, esta continuación busca defender la música como lenguaje universal, capaz de emocionar más allá de los idiomas, las fronteras o las diferencias.

En ese viaje aparece Alterio, recitando un pensamiento de Atahualpa Yupanqui sobre el sentido del arte. Para Cambas, «Destino del canto» es también «Destino del arte»: la idea de que músicos, cantores y creadores son apenas «un vehículo», un medio para que la obra llegue. «Lo importante es la obra», resume el pianista, que acompaña la voz del actor con «Luna tucumana» como fondo musical y con la participación de la cantante Silvia Adriana.

Cambas cuenta con colaboraciones muy importantes en sus trabajos. / FERNANDO CASANOVA

La colaboración nació en 2008, después de que Cambas contactase con Alterio durante una gira con José Sacristán en Ourense. El piano se grabó en el Auditorio de Vilagarcía y la voz del actor, en Buenos Aires. «Me lo puso todo muy fácil», recuerda el músico, que siempre ha sentido una especial atracción por unir música y palabra interpretada.

Noticias relacionadas

El single enlaza tres nombres mayores: Yupanqui, como raíz poética y musical; Alterio, como voz de una vida dedicada al arte; y Cambas, como puente entre ambas orillas del Atlántico. Un encuentro íntimo, nacido hace años, que hoy queda como memoria sonora y agradecimiento.