Ribadumia se prepara para la Festa do Tinto con Leti da Taberna de pregonera, Panorama y un nuevo plan de seguridad

Leti da Taberna será la pregonera de la nueva edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas, la 53, que tendrá lugar del 4 al 6 de junio en Ribadumia, con un cartel musical encabezado por Panorama, estrenando plan de seguridad y con «muy buenas expectativas» en el concurso tras una cosecha de «cantidad y calidad» en 2025, aunque sin cumplir todavía la vieja aspiración de legalización de la Folla Redonda, pero «estamos cada vez más cerca», explica el alcalde, David Castro. Con la vendimia de este año se elaborará el último vino necesario para redactar los informes que permitan incluirla en el registro de variedades de uva autorizadas.

La presentación tuvo lugar hoy con un nutrido elenco de autoridades y miembros de la comisión, que los días 8 y 9 empezará a recoger las muestras de vino en el centro social de Barrantes. Las sesiones de cata a ciegas serán, como siempre, abiertas al público para observar e incluso degustar. Y así empezará el proceso de evaluación del centenar que, aproximadamente, concursa cada año y hasta llegar a la final, de donde saldrán los doce ganadores.

El programa que aderezará la degustación en las casetas del vino se avanzó casi en su totalidad, aunque todavía falta por desvelar la identidad de los valedores. El arranque de la fiesta contará con Festicultores y A Mecánica;el viernes habrá verbena sinfónica con Antonio Barros y la Agrupación Músico-Cultural, Olympus y América de Vigo; el sábado, un tributo con temas que recordarán los de la EGB , Capitol y Aché, y el domingo M-80, Panorama y la gran tirada de fuegos pondrán el broche. También incluirá showcookings con talento local y actividades infantiles, sin olvidar los concursos de camisetas (el plazo acaba el día 22) y de tapas o la andaina solidaria en favor de Bata.

Entre las fechas a tener en cuenta ya: este lunes se abre la inscripción de la comida de confraternidad, que cada año crece más, aproximándose a los 900 invitados. Las plazas estarán numeradas y el Concello va a sortear cuatro entre quienes promocionen la fiesta en las redes sociales. Y las solicitudes para trabajar en los stands pueden presentarse antes del 14 de este mes.

En cuanto a la logística de seguridad, no faltará el Punto Violeta, seguridad privada y coordinación con los Cuerpos y Fuerzas del Estado. «Para nosotros es muy importante y siempre tratamos de mejorar este aspecto», explica el regidor, indicando que el nuevo plan está en redacción y que, entre otras cuestiones, se centra en la liberación de espacios y accesos para casos de evacuación urgente.

Nuevamente, Pepe Noya firma el cartel y medio siglo después, aún tiene ideas, aunque «me lleva más trabajo encontrar algo para variarlo, que pintarlo», reconocía tras presentar el diseño, que retrata al grupo de gaiteiros ribadumienses Os Carballeiras. Y la organización no se cansa: «Aún te quedan muchos más, Pepe», exponía Castro. El regidor también mencionó uno por uno a los miembros de la comisión y trabajadores que «altruistamente» dedican su tiempo a la «fiesta más importante» en la que esperan «el buen ambiente, casi de familia, que siempre se respira», añadió Ramón Mouriño.

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El delegado pontevedrés, Agustín Reguera, renovó el compromiso de la Xunta con este «escaparate a nivel nacional de lo bueno que tiene Ribadumia y O Salnés». También el diputado Javier Tourís el de la Diputación.