Reparan el hundimiento de una acera en el centro de Dena

La empresa sanxenxina Construcciones Gesconver S.L., radicada en Aios, se afana estos días en reparar los daños derivados del hundimiento de una acera en el centro de Dena. El mismo se produjo hace dos meses en la Rúa de Galicia, por la que transita la PO-550, a la altura de la firma Prefabricados Dena y la farmacia local, afectando a un tramo de 50 metros conforme se sube por el margen izquierdo hacia Coirón

El hundimiento se debió a las fugas de aguas del colector de saneamiento que funcionaba a la par como de pluviales, y que responde a una tubería de antigua que era de hormigón, tornándose especialmente sensible en las uniones. Esas fugas a lo largo de tiempo han ido minando el subsuelo y socavando toda la estructura. En principio afectó a a pequeño tramo que trató de subsanar el concello por administración, apoyados por un camión de la Mancomunidade do Salnés. Pero al actuar con el camión sobre esa acera no hizo sino provocar el hundimiento del resto del tramo hasta los 50 metros actuales, lo que motivó cortar y vallar todo ese tramo de acera del centro de Dena, impidiendo al paso de peatones, que debían servirse para ello de la acera del margen contrario.

Haciendo uso de una miniexcavadora y un dumper, operarios de Gesconver S.L., procedían ayer a la retirada de tramo de tubería en hormigón y sustituirla por otra rígida de polietileno con sección de 400 mm. Si el tiempo acompaña, se prevé que los trabajos puedan quedar listos la próxima semana, y luego reabrir la acera.

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Esta tubería de residuales es uno de los puntos conflictivos de la red del saneamiento, algo que se trata de solucionar con esta actuación.