Las obras de Vilaboa se estrenarán en julio

La humanización del entorno de la fuente y el lavadero de Vilaboa estará completa y lista para el disfrute de los vecinos a principios del mes de julio, apuntó este jueves el Concello de Vilagarcía de Arousa en un comunicado.

Este es el plazo máximo del que dispone la adjudicataria para terminar los trabajos, conforme a la prórroga de dos meses que le ha concedido el Ayuntamiento. La medida, solicitada por la empresa Novavial, se argumenta en las prolongadas lluvias registradas durante el invierno -especialmente en los meses de noviembre, enero y febrero- y en la aparición imprevista de bolos pétreos de gran tamaño y dureza, circunstancias que demoraron el normal transcurso de las obras.

El plazo de ejecución, que inicialmente vencía el 6 de mayo, se amplía hasta el 6 de julio. La decisión adoptada por la Junta de Gobierno se fundamenta en el informe emitido por la dirección de obra que, tras estudiar las justificaciones expuestas por la constructora, resolvió que el atraso «obedece a causas no imputables al contratista», quien además, según el técnico, «mantuvo los medios materiales y humanos adecuados, así como una actitud diligente para minimizar las demoras».

El Ayuntamiento invierte 340.000 euros en esta obra en el barrio de Vilaboa

Aunque Novavial modificó la planificación de los trabajos en varias ocasiones para salvar los inconvenientes y continuar avanzando, «lo cierto es que la suma de estas circunstancias afectó directamente a las excavaciones, a la apertura de zanjas, a la instalación de canalizaciones soterradas y a los hormigonados, que deben realizarse en seco», añade la administración local en su comunicado.

Además, la retirada de las rocas requirió trabajos adicionales, maniobras de carga y descarga no previstas y reprogramación de los cortes.

Desde Ravella se indica que a pesar de estas circunstancias, la entrada a Vilaboa verá mejorada considerablemente su imagen y condiciones de accesibilidad a principios del verano, una vez que termine el proyecto en el que el Ayuntamiento invierte 340.000 euros.

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La actuación permitirá crear una zona de ocio en el entorno de la fuente y el lavadero, y habilitar una vía de plataforma única de prioridad peatonal en el primer tramo de la calle Vilaboa. «La obra también repercutirá positivamente en los servicios básicos, que se revisan para corregir deficiencias», concluye el Concello.