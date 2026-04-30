Meaño celebra la vigésima edición de la original Carreira de Camas Sobre Rodas

La localidad de Meaño se prepara este fin de semana para la fiesta de la Inmaculada Concepción, celebración que conlleva consigo la disputa de la que será vigésima edición de la Carreira de Camas Sobre Rodas. «Es la carrera más festiva y menos competitiva de las Rías Baixas . Así reza el lema del cartel de una cita que emplaza al público para este próximo domingo a las 19.00 horas, para disputarse sobre las carreteras colindantes en el centro con la Praza do Concello.

El número de camas confirmado por ahora son cinco, pendiente de una sexta; si equipo y bólido llegan a cristalizar. Entre ellas, «Os Rompecolchóns», «Os Circadianos», serán dos de la que formarán en la parrilla de salida para ofrecer un espectáculo tan original como irreverente y desternillante, siempre presidido por el humor. Las condiciones, camas vestidas con su ropa para dormir, pero equipadas en su parte por ruedas para una carrera guiada por un tándem de pilotos que deberán ir ataviados en ropa para acostarse (pijamas, camisón o picardías para los más osados, con el único límite de la imaginación de cada uno).

El formato de la prueba variará este año en función del número que se consiga reunir a última hora. De conseguir las seis, se barajará la disputa de tandas de dos, una semifinal y otra de final, para alargar un poco un espectáculo, que se liquida en 10 minutos trepidantes de carrera. De lo contrario, la organización mantendrá hasta última hora alguna incógnita en pro de esa duración, siempre a expensas de negociar el formato definitivo con las escuderías participantes.

Esta carrera, concebida en 1994 por la Asociación GAM quedó aparcada después de 16 años consecutivos, cuando este colectivo aparcó por un tiempo su actividad. Fue así que en 2023 la recuperó la Comisión de Fiestas de la Concepción, trasladando de nuevo la celebración al calendario con que fuera concebido en origen, y que era la fiesta de la Inmaculada. Los artífices de esta recuperación es una comisión, la meañesa, formada íntegramente por un grupo de mujeres jóvenes -que lidera Marta Aragunde-, y de gran dinamismo.

«Os Trincapeitos» de Meaño y «Os Rompecolchóns» de Dena, inscribieron ya su nombre como ganadores en ediciones anteriores en esta segunda época. La carrera se desarrollará sobre un circuito urbano de uno 500 metros, del cual la mitad discurrirá en subida y la otra mitad en bajada. Los pilotos deben correr empujando -o remolcando a pulso- su vehículo en los tramos de subida, así como tener destreza en manejar las camas rodantes, equipamiento técnico de cada artilugio, fiabilidad para resistir la distancia y aerodinámica que se logre para ganar velocidad en las bajadas, a tumba abierta sobre ruedas que sostienen las camas.

Orquesta Los Satélites

La carrera será el plato fuerte de una fiesta. Comenzará mañana sábado con una fiesta infantil que arrancará a las 16.00 horas con un parque de hinchables en plena Praza de Feira y, a las 19.00, atardecer bailando con el dj Javi Solla, sus juegos y bailes con coreografías para niños y mayores.

Luego, el domingo, alboradas con el grupo de gaitas Penaguda de Dena y al mediodía pasasacalles con Unión Musical de Meaño, misa solemne a las 13:15 cantada por el coro San Xoán de Meaño, y procesión con la banda, que luego ofrecerá al final del oficio religioso la tradicional actuación en el atrio.

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Y a última hora de la tarde, nada más acabar el Carreira, que amenizará dj Máster Móvil con la entrega de premios, dará comienzo, aún con la luz del día, la verbena amenizada por la orquesta Los Satélites y cerrará con una sesión discoteca con Paco Vulkano.