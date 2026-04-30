La marea de droga que no cesa: en 2025 se incautaron 17 toneladas en Galicia
La Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta de que el asentamiento de bandas extranjeras multiplicará los episodios de violencia
La entidad celebra su gala anual el 8 de mayo en el Auditorio de Vilagarcía
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se incautaron el año pasado de casi 17 toneladas de cocaína en Galicia, o que iban a ser descargadas en Galicia, según datos elaborados por la Fundación Galega contra o Narcotráfico.
Una cifra que demuestra que la llegada de droga a España a través de las costas gallegas no se detiene pese a los esfuerzos policiales. La Fundación contra o Narcotráfico ofreció este jueves una conferencia de prensa en su sede de Vilagarcía de Arousa para presentar su gala anual, que se celebrará en el Auditorio municipal el 8 de mayo.
El gerente de la entidad, Fernando Alonso, advirtió de que, «esta gala se celebra en un momento especialmente delicado por la avalancha de droga que estamos sufriendo, sobre todo de cocaína y por el aumento de las bandas extranjeras en Galicia».
Alonso recuerda que el narcotráfico está causando ya graves problemas de seguridad pública en Andalucía, y, fuera de España, en Francia, Suecia o Países Bajos, y avisa de que este escenario podría producirse también en Galicia si no se actúa pronto con contundencia. «No somos una isla, y lo que estamos viendo en el sur de España podría llegar aquí en cualquier momento».
La gala anual de la Fundación será el 8 de mayo, en el Auditorio de Vilagarcía
Para la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN), la lucha contra el tráfico de drogas debería permanecer en primera línea de la agenda política, y avalan esta creencia en el volumen de alijos de droga de los últimos años, que se mantiene estable pese a todos los esfuerzos policiales.
En 2023, según los datos que maneja la Fundación contra o Narcotráfico, se alijaron casi 24 toneladas de cocaína, 514 kilos de hachís y 55 de heroína, tanto en Galicia como en dirección a Galicia. Al año siguiente, las cifras bajaron hasta las 15 toneladas de cocaína, los 1.700 kilos de hachís y los 24 de heroína.
En el recientemente concluido 2025, las aprehensiones de cocaína volvieron a aumentar (16.700 kilos, casi 2.000 más que el año anterior), bajaron notablemente las de hachís (27 kilos) y se mantuvieron estables las de heroína (25 kilos).
Desde la Fundación insisten en que «hay que poner el foco en esta situación e insistir en que la lucha contra el narcotráfico sea una prioridad máxima para nuestros gobernantes», pues avisan de que si las organizaciones de traficantes extranjeras terminan asentándose completamente en Galicia, no tardarán en producirse episodios de violencia hasta ahora muy raros en Galicia.
Además, insiste Fernando Alonso, los clanes foráneos no solo se dedican al gran tráfico, sino que también están tratando de monopolizar las ventas en la calle, como estarían haciendo en algunas ciudades bandas de ciudadanos dominicanos. «El cóctel es explosivo», avisa el gerente de la Fundación.
La gala del 8 de mayo
La gala anual de la FGCN cumple su edición número 22, y se celebrará el 8 de mayo, en el Auditorio de Vilagarcía, a partir de las 20.30 horas.
En el transcurso de la misma, se entregarán las Nécoras de Oro, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo lunes, los premios de la segunda edición del certamen literario Contos do Camiño, y habrá una actuación musical a cargo del grupo Cantos da Terra.
En la conferencia de prensa de este jueves, además de Fernando Alonso, participaron el presidente de la Fundación, Manuel Couceiro Cachaldora, Sofía Beiras, que forma parte del patronato, y Manoele de Felisa, miembro de Cantos da Terra.
El músico también alertó sobre, «lo que vemos los músicos sobre el escenario», sobre todo entre chicos jóvenes, en alusión al consumo de alcohol y drogas. «Todo empieza como una broma de cuatro chicos que se juntan para hacer botellón, y eso al final nos lleva a donde estamos», denunció.
Con las Nécoras de Ouro, la Fundación contra o Narcotráfico reconoce el trabajo de personas y entidades que se han destacado, de una forma u otra, por su labor contra el tráfico de drogas y las drogodependencias.
Juzgan a la banda que distribuía heroína por toda Galicia desde O Salnés
La Audiencia de Pontevedra acoge la próxima semana tres audiencia preliminares por casos de tráfico de drogas procedentes de los juzgados de Cambados y Vilagarcía. El procedimiento más complejo procede del Tribunal de Instancia plaza 2 de Cambados, que en septiembre de 2022 coordinó una operación policial contra un presunto grupo arousano que estaba distribuyendo heroína tanto por Portugal como por otros puntos de Galicia.
El jueves, día 7, la sección cuarta de la Audiencia celebrará una vista previa con diez acusados. El fiscal pide para ellos penas de entre cuatro y ocho años de prisión, y multas que oscilan entre los 19.000 y los 800.000 euros. En realidad, este procedimiento judicial es fruto de varias operaciones policiales, que fueron dando sus frutos en distintos momentos de 2022, con detenidos puestos a disposición judicial en otros partidos, como los de Negreira o Caldas de Reis.
En esta operación, por ejemplo, se interceptó una furgoneta con más de 10 kilos de heroína en un área de servicio de Portugal, cuyo conductor había obtenido tras un encuentro en O Porriño con dos narcos procedentes de Sanxenxo y Meaño.
En el transcurso de las investigaciones se llegó a otra rama de la presunta banda, esta con ramificaciones en Meis y Barro. En este caso, la policía intervino vehículos con droga en O Grove, Brión y Briallos (Sanxenxo). Si los acusados admiten los hechos y aceptan la pena que solicita para ellos el fiscal, ya no habrá juicio. En caso concreto, la vista se fijaría para más adelante.
Por su parte, la sección segunda de la Audiencia ha fijado para la semana próxima otras dos audiencias preliminares, estas procedentes de Vilagarcía. El martes, los acusados son un hombre que presuntamente envió un paquete con 17,5 gramos de cocaína a Madrid a través de una empresa de mensajería, y el que lo recibió. Se enfrentan a cuatro años y seis meses de prisión. En el otro caso, cuya audiencia se celebra el miércoles, se juzga un caso de trapicheo de heroína en A Concha.
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