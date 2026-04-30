La marea de droga que no cesa: en 2025 se incautaron 17 toneladas en Galicia

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se incautaron el año pasado de casi 17 toneladas de cocaína en Galicia, o que iban a ser descargadas en Galicia, según datos elaborados por la Fundación Galega contra o Narcotráfico.

Una cifra que demuestra que la llegada de droga a España a través de las costas gallegas no se detiene pese a los esfuerzos policiales. La Fundación contra o Narcotráfico ofreció este jueves una conferencia de prensa en su sede de Vilagarcía de Arousa para presentar su gala anual, que se celebrará en el Auditorio municipal el 8 de mayo.

El gerente de la entidad, Fernando Alonso, advirtió de que, «esta gala se celebra en un momento especialmente delicado por la avalancha de droga que estamos sufriendo, sobre todo de cocaína y por el aumento de las bandas extranjeras en Galicia».

Alonso recuerda que el narcotráfico está causando ya graves problemas de seguridad pública en Andalucía, y, fuera de España, en Francia, Suecia o Países Bajos, y avisa de que este escenario podría producirse también en Galicia si no se actúa pronto con contundencia. «No somos una isla, y lo que estamos viendo en el sur de España podría llegar aquí en cualquier momento».

La gala anual de la Fundación será el 8 de mayo, en el Auditorio de Vilagarcía

Para la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN), la lucha contra el tráfico de drogas debería permanecer en primera línea de la agenda política, y avalan esta creencia en el volumen de alijos de droga de los últimos años, que se mantiene estable pese a todos los esfuerzos policiales.

En 2023, según los datos que maneja la Fundación contra o Narcotráfico, se alijaron casi 24 toneladas de cocaína, 514 kilos de hachís y 55 de heroína, tanto en Galicia como en dirección a Galicia. Al año siguiente, las cifras bajaron hasta las 15 toneladas de cocaína, los 1.700 kilos de hachís y los 24 de heroína.

En el recientemente concluido 2025, las aprehensiones de cocaína volvieron a aumentar (16.700 kilos, casi 2.000 más que el año anterior), bajaron notablemente las de hachís (27 kilos) y se mantuvieron estables las de heroína (25 kilos).

Inspección de uno de los narcosubmarinos detectados en Galicia. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Desde la Fundación insisten en que «hay que poner el foco en esta situación e insistir en que la lucha contra el narcotráfico sea una prioridad máxima para nuestros gobernantes», pues avisan de que si las organizaciones de traficantes extranjeras terminan asentándose completamente en Galicia, no tardarán en producirse episodios de violencia hasta ahora muy raros en Galicia.

Además, insiste Fernando Alonso, los clanes foráneos no solo se dedican al gran tráfico, sino que también están tratando de monopolizar las ventas en la calle, como estarían haciendo en algunas ciudades bandas de ciudadanos dominicanos. «El cóctel es explosivo», avisa el gerente de la Fundación.

La gala del 8 de mayo

La gala anual de la FGCN cumple su edición número 22, y se celebrará el 8 de mayo, en el Auditorio de Vilagarcía, a partir de las 20.30 horas.

En el transcurso de la misma, se entregarán las Nécoras de Oro, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo lunes, los premios de la segunda edición del certamen literario Contos do Camiño, y habrá una actuación musical a cargo del grupo Cantos da Terra.

En la conferencia de prensa de este jueves, además de Fernando Alonso, participaron el presidente de la Fundación, Manuel Couceiro Cachaldora, Sofía Beiras, que forma parte del patronato, y Manoele de Felisa, miembro de Cantos da Terra.

El músico también alertó sobre, «lo que vemos los músicos sobre el escenario», sobre todo entre chicos jóvenes, en alusión al consumo de alcohol y drogas. «Todo empieza como una broma de cuatro chicos que se juntan para hacer botellón, y eso al final nos lleva a donde estamos», denunció.

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Con las Nécoras de Ouro, la Fundación contra o Narcotráfico reconoce el trabajo de personas y entidades que se han destacado, de una forma u otra, por su labor contra el tráfico de drogas y las drogodependencias.