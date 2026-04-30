Mar detecta un aumento de mejilla y ratifica su extracción hasta el 31 de mayo

La Consellería do Mar, por medio de sus direcciones territoriales en A Coruña y Vigo, acaba de hacer oficial la ampliación del plazo de extracción de mejilla en las rocas del litoral, salvo en el ámbito del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, donde la prórroga introducida carece de validez.

Como se había anunciado, los bateeiros tienen hasta el día 31 para obtener la cría que necesitan para encordar sus bateas, es decir, un mes más del que estaba inicialmente previsto.

De este modo se compensa la inusual veda introducida en diciembre pasado, toda vez que el arranque de la temporada se pospuso hasta el 2 de enero.

Al igual que se ve compensada tanto la escasez de semilla como los problemas que tuvieron los productores para extraerla durante el tren de borrascas que asoló la comunidad el pasado invierno.

Descargas de mejilla en el puerto de Cangas. / Santos Álvarez

La decisión de prorrogar este mes la campaña se tomó en base a los informes técnicos de la propia Consellería, sus centros adscritos y la Universidade de Vigo, los cuales determinan que «desde febrero» se ha detectado «un incremento de la presencia de larvas de mejillón que puede dar lugar en los próximos meses a un incremento de las poblaciones de mejilla».

Así pues, los mejilloneros disponen de cuatro semanas más para peinar la costa en busca de cría, la cual puede recogerse entre las 7.00 y las 20.00 horas, salvo los sábados, domingos y festivos.

Ni que decir tiene que deben respetar las zonas de explotación exclusiva de percebe relacionadas en la Orden de 19 de diciembre de 2024, en la que se aprobaban los planes de gestión para recursos específicos y algas en Galicia para el trienio 2025-2027.

Manuel Méndez

Al igual que deben respetar las resoluciones que puntualmente dicte la Consellería do Mar para favorecer la gestión y protección del percebe, respetando en todo momento las zonas vedadas que aparecen en la página web de Pesca de Galicia.

Cabe explicar también que la extracción de mejilla en el ámbito del Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán requiere de autorización previa de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Y puestos a enumerar condiciones para la extracción de cría no hay que olvidar la obligatoriedad de declarar toda la obtenida mediante la aplicación Movtic.

Así recolectan mejilla los bateeiros gallegos. / M. Méndez

De este modo y dado que, a priori, no parece probable una prórroga más para junio, se completa un proceso que se iniciaba en noviembre de 2025, cuando se debatió en la Mesa do Mexillón sobre el estado de la población de cría, utilizando para ello el estudio elaborado en los hábitats intermareales rocosos de las provincias de A Coruña y Pontevedra por el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) y el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA).

Fue entonces cuando se propuso retrasar el inicio de la campaña, que tradicionalmente comienza el 1 de diciembre, hasta el 2 de enero siguiente, marcando el 30 de abril como fecha de finalización.

Fue el 9 de abril cuando la propia Comisión do Mexillón solicitó ampliar el periodo de extracción hasta el 31 de mayo. Y veinte días después de aquella petición el jefe del Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura y el subdirector xeral de Acuicultura emitieron sendos informes en los que indicaban que no observaban ningún inconveniente en modificar el período de extracción, a excepción del ámbito do Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

Así recolectan mejilla los bateeiros de Arousa / IÑAKI ABELLA

Y ya el 28 de abril se emitió el concluyente informe de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura en el que se destaca que el CIMA «informa de que los resultados alcanzados durante los muestreos efectuados en el marco del proyecto Apromex demuestran que en los próximos meses es posible una mayor disponibilidad de recurso para ser extraído».

Sin perder de vista que «los datos de declaraciones de recogida de mejilla en banco natural en lo que va de campaña muestran un incremento en la extracción en bancos naturales que confirma la afirmación anterior».

De ahí que la Consellería do Mar decidiera acogerse a la disposición adicional de la Orden de 26 de octubre do 2000 que establece que, en función de las características coyunturales de cada campaña, y cuando el seguimiento y evaluación de los recursos lo aconseje, es posible modificar las zonas, cantidades y períodos de extracción.