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Evento benéfico

La Foliada de Abril genera 150 kilos de alimentos solidarios

La primera edición reunió en la Praza da Peixería música, baile tradicional y una recogida de alimentos para familias de la comarca | La asociación Pésdebarro destaca la alta participación vecinal y el ambiente comunitario de una cita que «superó las expectativas»

Miembros de Pésdebarro en la entrega de lo recaudado.

Miembros de Pésdebarro en la entrega de lo recaudado. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

La primera edición de la Foliada de Abril de Vilagarcía cerró con un balance muy positivo en su doble vertiente cultural y solidaria. La cita, celebrada en la Praza da Peixería y organizada por la Asociación Pésdebarro, permitió recoger cerca de 150 kilos de alimentos no perecederos, que ya fueron entregados al Banco de Alimentos para apoyar a familias de la comarca en situación de vulnerabilidad.

La jornada convirtió la plaza en un espacio abierto de encuentro alrededor de la música y el baile tradicional gallego. Grupos, participantes y vecinos respondieron a la llamada de la organización, llenando el recinto y aportando alimentos en una cita que combinó celebración popular y compromiso social.

El programa incluyó un taller de baile gallego suelto y una foliada libre en la que participaron personas de distintas edades, contribuyendo a crear un ambiente festivo, cercano y comunitario. Uno de los momentos más emotivos llegó coincidiendo con la conmemoración del 25 de Abril, Día de la Revolución de los Claveles, cuando participantes y público unieron sus voces para cantar «Grândola, Vila Morena», símbolo de libertad y memoria colectiva.

Desde Pésdebarro agradecen «la enorme respuesta de la ciudadanía, de los grupos y de todas las personas que colaboraron con su donación». La entidad subraya que esta primera edición «superó las expectativas» y demuestra «la fuerza de la cultura gallega cuando se une a la solidaridad».

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Con este estreno, la Foliada de Abril se presenta como un nuevo espacio de referencia en Vilagarcía, capaz de sumar tradición, comunidad y ayuda social en una misma jornada.

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