El fitoplancton portador de biotoxinas marinas se expande por todas las rías

El episodio tóxico primaveral no da tregua y sigue expandiéndose por las rías gallegas. Tanto es así que afecta ya a prácticamente la mitad de los polígonos bateeiros existentes en la comunidad, al igual que mantiene cerradas trece zonas de producción marisquera.

En los últimos días se han disparado los niveles de dinoflagelados causantes de las toxinas diarreica (DSP), amnésica (ASP) y paralizante (PSP), lo cual sirve para confirmar ese «cóctel de biotoxinas» del que ya se alertaba en FARO DE VIGO hace semanas y que vuelve a sacudir las rías gallegas.

DSP

Llama poderosamente la atención el avance de los dinoflagelados causantes de la diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), tales como el «Dinophysis acuminata», el «Dinophysis caudata» y el «Dinophysis acuta».

Presentan «incrementos significativos» en prácticamente toda la ría de Vigo, tal y como se ha registrado en las estaciones oceanográficas de medición de Liméns, Moaña, Chapela, Boca Sur, Boca Norte, Samil, Baiona y en la Estación Fija de la ría viguesa.

Las células causantes de la DSP también experimentaron un «incremento significativo» en las estaciones pontevedresas de Combarro, Aldán, Bueu, Raxó, Boca Norte y Cabalo de Bueu, así como en las arousanas de Boca da Ría, Xidoiros, O Grove, Meloxo y Aguiño.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Lo mismo ocurre, como se aprecia en el último informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar, en la estación de control de Ares y en prácticamente todas las de Muros-Noia: tanto en la de Esteiro como en las de A Creba, Centro da Ría, Boca da Ría, Freixo y As Basoñas.

ASP

En cuanto a la toxina amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison), está provocada por especies del género «Pseudo-nitzschia», que arrojan también un «incremento significativo» en la estación Boca Sur de Vigo, la de Baiona, Muros, Esteiro y A Creba.

Y los dinoflagelados «Alexandrium», causantes de la toxina paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison), se hacen notar de manera significativa en Chapela, Boca Sur de Vigo, Samil y Aldán.

Todo esto explica las resoluciones de cierre dictadas por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Entre las más recientes pueden citarse las que afectan al cultivo de bivalvos en los viveros flotantes del polígono Grove A, en la ría de Arousa, y a los moluscos infaunales de las Zonas III.1, III.2 y IV.1 de la ría de Pontevedra.

Se sumaron a las prohibiciones de extracción en el polígono mejilllonero Ribeira C y en los bancos marisqueros de la Zona II de Ares-Betanzos, en todos los casos debido a la proliferación de dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP).

De este modo, permanecen cerradas las bateas de 23 polígonos mejilloneros, entre ellas las cien de Sada, en la ría de Ares-Betanzos, y los viveros flotantes de cinco polígonos arousanos, incluidos los cuatro de Meloxo (O Grove).

También están inoperativos los cuatro de Muros-Noia y, como es habitual en este tipo de episodios naturales, los ocho de la ría de Pontevedra.

Vigo

En cuanto a la de Vigo, con una docena de polígonos, está prohibida la extracción en los Cangas F, Cangas G y Cangas H, a los que pronto podrán sumarse algunos más, dado que el episodio tóxico primaveral sigue retroalimentándose.

Respecto a las zonas de infaunales, además de las tres antes aludidas en la ría de Pontevedra, permanecen cerradas la IV.2 de la ría de Vigo y la de Corcubión-Fisterra, al igual que los bancos marisqueros de Corme-Laxe, O Burgo-A Coruña, Ares I, Cariño-Ortigueira, Vicedo-Barqueiro, Foz y Ribadeo.