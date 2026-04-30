La Festa do Albariño de Vitoria anuncia su tercera edición con 25 marcas y fechas en mayo

La presidenta de la Casa de Galicia en Vitoria, Mónica Calvo, se desplazó ayer a Cambados para hacer entrega de los premios a las bodegas ganadoras de la Festa do Albariño del año pasado y anunciar el cartel de la tercera edición de una cita impulsada por la Concellería de Enoturismo con apoyo de la Mancomunidade do Salnés. «Se trata de un evento consolidado y muy esperado por los más de 5.000 gallegos que vivimos en esta ciudad y no solo es celebrar el vino, también nuestra cultura y la tradición gallega», explicó.

En esta ocasión, se adelanta al 9 y 10 de mayo porque es un año con muchos actos en la agenda de la entidad vasca. El concejal José Ramón Abal Varela indicó que participarán 25 marcas de veinte bodegas de toda la DO Rías Baixas. Además, hizo un llamamiento a otras a sumarse por la promoción que supone y «es un espacio totalmente gratuito».

Recordó también que este vínculo permite difundir el destino enoturístico cambadés y el saliniense en general. «La fiesta es un evento estratégico para el turismo y además, el País Vasco es un mercado muy interesante para el sector», declaró el delegado comarcal de turismo, José Manuel Aspérez, que acudió al acto junto al gerente.

En Vitoria no faltará el respaldo de las instituciones vascas y, como siempre, además de los stands de degustación habrá gastronomía y actuaciones musicales y no faltará el certamen para elegir el mejor albariño. Cabe recordar que el año pasado hubo empate y lo ganaron Attis y Lagar da Cachada.

Noticias relacionadas

El propietario de esta última, que también ganó en la primera edición, agradeció este reconocimiento que se visibiliza con una pequeña escultura del Monumento de la Batalla de Vitoria. Paco & Lola y Santiago Roma se llevaron el segundo y tercer premio, respectivamente.