El CIFP Fontecarmoa abre Europa a su alumnado con Erasmus+

El CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía continúa dando pasos firmes en su estrategia de internacionalización de la Formación Profesional a través del programa Erasmus+. El centro desarrolló en los últimos meses diferentes movilidades de grupo en Eslovaquia y Rumanía, y prepara una nueva experiencia en Italia, con el objetivo de ofrecer a su alumnado una formación conectada con Europa y con las demandas reales del mercado laboral.

La primera de estas estancias tuvo lugar en febrero en Levice, Eslovaquia, en colaboración con el centro Stredná Odborná škola Techniky a Služieb. En ella participaron 16 estudiantes, ocho de Grado Básico de Servicios Comerciales y otros ocho de Grado Medio de Actividades Comerciales, acompañados por tres docentes. Durante la movilidad, el grupo tomó parte en talleres de innovación tecnológica, sesiones de idiomas, intercambio de buenas prácticas educativas y visitas a empresas y espacios comerciales internacionales.

La experiencia también permitió al alumnado analizar estrategias de marketing en ciudades como Budapest y Viena, ampliando así su visión sobre el funcionamiento de los entornos comerciales europeos. La sostenibilidad fue otro de los ejes centrales del programa, con una visita al centro interactivo Energoland Mochovce, donde los estudiantes reflexionaron sobre el uso responsable de la energía y los retos medioambientales actuales. Los encuentros institucionales y las actividades compartidas con alumnado eslovaco reforzaron, además, sus competencias interculturales y sociales.

Alumnado de Comercio en el centro de acogida en Levice (Eslovaquia). / Cedida

En marzo, el turno fue para ocho alumnos del ciclo medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, que viajaron a Arad, Rumanía, acompañados por dos profesores de los departamentos de Electricidad e Inglés. Allí fueron acogidos por el Liceo Tecnológico de Electricidad y Automoción Regina Maria, donde conocieron el trabajo del grupo de robótica Arbotix, visitaron talleres especializados y compartieron actividades formativas y de convivencia con estudiantes locales.

La estancia se completó con visitas a empresas de referencia como Joyson, dedicada a sistemas de seguridad para automóviles, y VAT, especializada en sistemas de vacío para industrias tecnológicas. El viaje incluyó también actividades culturales y gastronómicas, así como visitas a Budapest y Timisoara, Capital Europea de la Cultura en 2023.

El calendario Erasmus+ del CIFP Fontecarmoa tendrá continuidad en mayo con una nueva movilidad a Saronno, Italia, dirigida a ocho alumnos de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia. El grupo será recibido por el IPSIA Antonio Parma, dentro de una colaboración ya consolidada entre ambos centros.

Noticias relacionadas

Con estas iniciativas, el CIFP Fontecarmoa refuerza una formación abierta, inclusiva y europea, que mejora la empleabilidad del alumnado y fomenta valores como la sostenibilidad, la ciudadanía activa y el respeto por la diversidad cultural.