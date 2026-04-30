Cambados enche maio con 15 actividades para festexar as Letras Galegas
O regreso de Vila Ribadomar á escena literaria e outras presentacións de libros, música, teatro, actividades infantís e para escolares ou unha varada de embarcacións tradicionais dan vida ao programa cultural
Empeza hoxe coa Festa dos Maios cos colexios, en Peña
Cambados festexa as Letras Galegas con 15 actividades dirixidas a todas as idades e que comezan hoxe coa Festa dos Maios cos colexios, ás 11.00 horas en Peña. Cambiouse a ubicación de Torrado polas obras e este ano anúlase a dirixida ás asociacións, deixando para otro momento un acto con elas, pois a Concellería de Cultura considera que o máis axeitado é facelo ao aire libre, pero as condicións climatolóxicas para o sábado son desfavorables. Presentacións de libros, charlas, actividades para escolares, música e teatro darán vida a esta programación.
O Mes das Letras busca ofrecer actividades para todos os públicos e poñer en valor figuras locais e outras algo esquecidas, como é o caso de Alfredo Brañas, que «non naceu nin morreu en Cambados, pero viviu a inmensa parte da súa vida na vila», explica o concelleiro Liso González. De feito, o historiador Xan Fraga ofrecerá unha conferencia sobre el o día 28. Non obstante, non hai ninguna dedicada específicamente á homenaxeada deste ano, a xornalista e escritora Begoña Caamaño.
Con todo, o programa está cheo de propostas dirixidas a todos os públicos e outra cuestión destacable é o regreso de Xosé María Vila Ribadomar á escena literaria co poemario «Luz de seu». Trátase da segunda obra da colección Cen Versos da faceta editora que a Asociación Cen Follas, máis coñecida pola súa revista cultural, estreou recentemente.
Ademais, é unha peza moi especial, pois a maquetación fíxose a partir dos «collages» feitos polo propio autor nun antigo libro de contas cos seus versos e debuxos, anotacións... Será hoxe na biblioteca municipal, ás 20.00 horas. De feito, o centro de préstamo e lectura será o epicentro do programa porque «ultimamente estase vendo máis como sala de estudos e queremos darlle máis vida», indica o edil.
Así, entre outras, tamén acollerá a bebeteca «Limón Contos e Cantos», de Bea Campos (día 9), e «O faiado das papoulas», de Baia Fernández (24).
Tamén se presentará o libro «Agora non é antes», de Antón Baamonde (día 8); o ensaio «Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza», de Francisco Rodríguez (día 14); o novo número de Cen Follas (día 22) e o escritor Manuel Núñez Singala dará unha charla a escolares o 19.
Non faltará a ofrenda floral no formato unificado de institucións e colexios implantado coa chegada de González a Cultura, como o feito de dedicarlle todo un mes ás letras galegas.
Detalles
No musical, este domingo actuará o Real Coro Toxos e Froles; o día propio, o domingo 17, a Banda de Castrelo dará o seu tradicional concerto na Xuventude, e o sábado 30 terá lugar a cita que mestura o recital de poemas e a música coa Banda Xuvenil do Cemus de Cambados, ademais haberá varada de embarcacións co Clube Mariño Salnés.
E a maiores, Teatro Maravilla poñerá en escena «Somos xente normal» (día 23). Como peche, o escritor Emilio Xosé Ínsua dará unha conferencia sobre a faceta menos difundida de Cabanillas, sobre a súa traxectoria política. Será o 3 de xuño.
