Arranca la campaña extra de los Son da Casa!

Vilagarcía activa este viernes la campaña extraordinaria de primavera de los bonos «Son da Casa!», destinada a impulsar el comercio y la hostelería local. La plataforma ticket.vilagarcia.gal pondrá a la venta 1.675 unidades, a las que se sumarán otras 200 de forma presencial el sábado 9 por la mañana en la Praza de Galicia. Cada pack cuesta 20 euros y permite gastar 30, gracias a una aportación municipal de 10 euros. Los mayores de 18 años podrán adquirir un máximo de dos paquetes por persona. El Concello destina 18.750 euros a esta iniciativa.