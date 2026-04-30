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Promoción del comercio local

Arranca la campaña extra de los Son da Casa!

La venta online de 1.675 bonos se abre este viernes y el sábado 9 se despacharán otros 200 en la Praza de Galicia | Los vales podrán comprarse y utilizarse entre el 1 y el 31 de mayo en los negocios adheridos

Los vales tienen una gran aceptación.

Los vales tienen una gran aceptación. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

Vilagarcía activa este viernes la campaña extraordinaria de primavera de los bonos «Son da Casa!», destinada a impulsar el comercio y la hostelería local. La plataforma ticket.vilagarcia.gal pondrá a la venta 1.675 unidades, a las que se sumarán otras 200 de forma presencial el sábado 9 por la mañana en la Praza de Galicia. Cada pack cuesta 20 euros y permite gastar 30, gracias a una aportación municipal de 10 euros. Los mayores de 18 años podrán adquirir un máximo de dos paquetes por persona. El Concello destina 18.750 euros a esta iniciativa.

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