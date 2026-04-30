Arousa llega al 1 de mayo con al menos seis convenios colectivos en el aire

Este viernes, 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo, y los principales sindicatos han convocado actos en las calles de Vilagarcía para exigir más derechos laborales y el desbloqueo de una serie de convenios colectivos que, según ellos, llevan demasiado tiempo pendientes de actualización, afectando a miles de trabajadores en la comarca.

Entre los convenios que están en negociación se encuentra el de Residencias, cuya vigencia terminó en 2023 y que establece salarios que van desde los 1.018 euros brutos para un auxiliar de cocina hasta los 1.358 euros para un fisioterapeuta. Otro convenio que está en una situación similar es el del Servicio de Ayuda en el Hogar, que lleva vencido desde 2011 y que establece salarios entre los 1.042 euros para una auxiliar y los 1.594 euros para un jefe de administración, según las últimas tablas salariales publicadas en 2021.

Se da la circunstancia de que este es uno de los convenios cuya falta de actualización más está perjudicando a las trabajadoras, con unas tablas salariales que han quedado obsoletas por el paso del tiempo y el encarecimiento de la vida. De hecho, incluso en aquellos concellos donde el servicio sale a licitación y cambia de empresa, las trabajadoras (la mayoría son mujeres) ven como sus condiciones laborales no mejoran, lo que ha dado lugar a protestas en diferentes locales, entre ellas Vilagarcía de Arousa. A mayores, un buen número de auxiliares ni siquiera tienen contratos de ocho horas.

La manifestación de hoy de la CIG sale a las 11.30 horas desde la Casa do Mar, y la de UGT y CC OO a las 12 del mediodía, desde Ravella

También se encuentra en una situación de espera el convenio de Limpieza de Edificios y Locales, que lleva vencido desde 2022 y que establece salarios para 2024 entre los 1.017 euros para un peón y los 1.569 euros para un encargado.

Oficinas y metal

El sindicato CIG considera también muy preocupante la situación en la rama de Oficinas y Despachos, cuyo convenio lleva vencido desde 2010 y cuyas negociaciones están rotas en la actualidad.

Otro texto normativo que está en negociaciones es el de Comercio del Metal, que venció en 2024 y que establece salarios entre los 1.022 euros para un mozo de almacén y los 1.351 euros para un jefe de almacén.

Finalmente, el convenio del Metal de Pontevedra, cuya vigencia terminó en 2025, establece salarios entre los 1.532 euros para un peón y los 3.041 euros para un ingeniero, y también se encuentra en negociación. Ante esta situación, los sindicatos han anunciado movilizaciones para hoy, 1 de mayo, para reivindicar mejoras en las condiciones laborales y la actualización de los convenios colectivos.

La manifestación convocada por el sindicato CIG en Vilagarcía de Arousa para este 1 de mayo de la Casa del Mar, a las 11.30 horas. Bajo el lema «Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos», la marcha recorrerá las principales calles del centro urbano para reivindicar mejoras en las condiciones laborales. Esta movilización se enmarca dentro de las 20 convocatorias que el sindicato nacionalista organiza simultáneamente en toda Galicia para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora.

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Por su parte, la manifestación conjunta de UGT y Comisiones Obreras sale a las 12 del mediodía de la plaza de Ravella, e irá por Juan Carlos I y la Rúa do Río antes de regresar a Ravella.