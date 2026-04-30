Alquilar en Vilagarcía es más caro que en Ourense o Lugo

El coste de alquilar un bajo comercial se sitúa en Vilagarcía de Arousa entre los 700 y los 1.100 euros mensuales, según un estudio realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Estos precios sitúan a la capital arousana por encima de los precios medios de las ciudades de Ourense y Lugo, que son capitales de provincia, y muy cerca de Pontevedra, donde UPTA maneja unas rentas medias de entre 900 y 1.200 euros al mes.

La organización de autónomos advierte de que el elevado coste de los alquileres está ahogando a numerosos autónomos, hasta el extremo de que, «el alquiler del local comercial supone actualmente alrededor del 40 por ciento de los costes directos de un pequeño negocio, consolidándose como el principal factor de presión económica sobre el comercio local».

Por si esto no fuese poco, muchos autónomos se enfrentan también a los elevados precios de los arrendamientos de la vivienda, «lo que los sitúa en una posición de especial vulnerabilidad al tener que asumir simultáneamente dos de los principales costes».

Y, en el caso de la vivienda, los precios de Vilagarcía se sitúan también muy cerca de los de Pontevedra, y por encima de los de Ourense y Lugo. Más en concreto, según el estudio de UPTA, el precio del metro cuadrado en la capital arousana oscila entre los 8 y los 9 euros el metro cuadrado.

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La entidad, que preside Eduardo Abad, considera que «la especulación urbanística» es una de las principales razones de estas dos escaladas de precios, agravada, según UPTA, «por la concentración de la propiedad en pocas manos y la fijación de precios desligada del uso real». «Las ciudades se están convirtiendo en escaparates sin alma, donde el comercio de promixidad desaparece».