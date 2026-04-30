Ágora Vermú! lleva la música de primavera a cinco barrios

Vilagarcía volverá a poner banda sonora a los domingos de primavera con la novena edición del «Ágora Vermú!», el ciclo de conciertos matutinos incluido en el programa «VGA 365» y presentado este jueves en el Concello bajo el lema «Os domingos en Vilagarcía, un espectáculo». La propuesta se desarrollará entre mayo y junio con cinco actuaciones al aire libre que llevarán música y ambiente festivo a distintas zonas de terraceo del municipio.

El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, presentaron el cartel acompañados por la cantante vilagarciana Alexandra Carrera, una de las protagonistas de esta edición. Outón destacó que el programa mantiene su apuesta por promocionar a artistas locales y dar espacio a grupos emergentes gallegos y del resto del territorio nacional. De Carrera subrayó su «potente e impresionante voz», así como «el sentimiento y la intensidad» de sus interpretaciones.

El ciclo arrancará el 24 de mayo en O Piñeiriño, coincidiendo con las fiestas de Santa Rita, con el punk-rock de Barbitúricos. El 31 de mayo, la zona verde de Os Duráns acogerá a Daydream Sessions, un proyecto colaborativo con espíritu de «jam session» y presencia de músicos locales. Alexandra Carrera actuará el 7 de junio en la avenida da Mariña con un repertorio de pop y soul. El 14 de junio, Juan Lorenzo llevará a la Praza da Liberdade de O Carril su fusión de música tradicional y rock progresivo. El cierre será el 21 de junio en Vilaxoán con Amaramar, grupo revelación que ya pasó por el Solifest y que conecta el mar gallego con letras poéticas y sonidos explosivos.

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Varela destacó que el «Ágora Vermú!» es ya una tradición que permite mantener actividad cultural durante todo el año, desestacionalizar la programación y descentralizarla hacia barrios y parroquias. Además, remarcó su impacto en la hostelería local y animó a la vecindad a disfrutar de «un domingo gamberro», con buena música, vermú y compañía.