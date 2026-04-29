Ravella mejora la sede de la Anpa del colegio Rosalía de Castro de Carril

El Concello de Vilagarcía invertirá 9.114 euros en la mejora de la antigua casa del conserje del colegio Rosalía de Castro de Carril, un edificio que actualmente acoge la sede de la Anpa. La actuación, adjudicada por la Xunta de Goberno Local a la empresa Herbreda, permitirá sustituir las seis ventanas y la puerta del inmueble, reforzando así la seguridad, el aislamiento y el confort de sus usuarios.

Esta intervención se suma a los 21.000 euros que Ravella ya destinó en 2023 a la reposición y consolidación de la cubierta del edificio, dentro de las actuaciones municipales de mantenimiento de las infraestructuras educativas de su competencia.

El gobierno local contrapone esta inversión al estado del propio colegio, un centro con medio siglo de antigüedad en el que la comunidad educativa lleva años reclamando obras a la Xunta de Galicia. Por ello, el grupo municipal socialista elevará al Pleno una moción para instar a la Consellería de Educación a ejecutar «con la mayor brevedad posible» las actuaciones pendientes.

Entre las principales demandas figuran la sustitución de las carpinterías exteriores, deterioradas hasta el punto de permitir la entrada de frío y humedad en las aulas; el arreglo de los aseos, con puertas rotas, elementos oxidados y revestimientos dañados; la reposición de canalones, que han provocado filtraciones y desprendimientos; y la adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente.

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La moción también reclama a la Xunta que responda a los escritos formulados reiteradamente por el equipo directivo del Rosalía de Castro.