El perro fiel que marca cada paso del camino del vilanovés José

El vilanovés José González Chaves perdió la vista cuando apenas contaba con 27 años de edad, una circunstancia que le obligó a replantearse por completo su vida y a tener que familiarizarse con su entorno, llevando un bastón en la mano, para poder desplazarse. Pero a ese bastón unió hace ya 14 años un apoyo que, en su vida, siempre ha sido fundamental, un perro guía que le ayuda a llegar a donde quiere, todo gracias a la labor que realiza la Fundación ONCE a la hora de adiestrar a estos animales para que ayuden en la movilidad de las personas con limitaciones visuales graves.

Primero fue «Osso» el que se encargó de ayudarle a ir a lugares tan mundanos como el peluquero o el médico durante once años pero, desde hace tres, ha tomado el relevo «Kela», una mestiza de labrador con golden que tiene seis años y que «siempre está pendiente de mi cuando voy a salir a la calle para ponerle el arnés y llevarme allí donde lo necesito» facilitando mucho su autonomía, aunque en el interior de la vivienda «ya sabe que no tengo tantos problemas para moverme y no se preocupa tanto por mí, aunque acude siempre a la mínima que lo reclamo o que toco el arnés».

Al igual que «Osso», González fue a buscar a «Kela» a Boadilla del Monte, donde la Fundación ONCE tiene el centro de formación de perros y «los adiestran de una manera espectacular porque nos ayudan a desarrollar una vida normal». Una de las claves para el funcionamiento de este binomio que conforman la persona invidente y el perro es la compenetración entre ambos que, muchas veces «no siempre resulta sencilla, es como todo, tienes que superar algunos procesos, si con el primer perro me llevó unos quince días aclimatarme, con el actual fue todo más rápido; debes ayudarle para que pueda ayudarte él después». La clave, explica González Chaves es que «debes conocer el terreno por el que te mueves y debes enseñarle los sitios para que se vaya acostumbrando y te señale cualquier riesgo que puedas tener en la ruta, como la presencia de escaleras, desniveles o algún vehículo por en medio», lo que ha supuesto una importante mejoría en sus posibilidades de movilidad.

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Precisamente esa es una de las cuestiones que se quiere destacar con la celebración de esta jornada, sensibilizar sobre su papel como asistentes de vida, un día que también es reivindicativo ya que se reclama que estos perros guía puedan acceder a todo tipo de establecimientos y transportes al resultar fundamentales para la persona invidente a la que acompañan. «Perros Guía, sí», es el epígrafe con el que se desarrolla la reivindicación y que está reconocido por la Ley de Bienestar Animal, que limita su presencia en zonas de manipulación de alimentos, parque de atracciones o piscinas que no sean para perros. La jornada también sirve para ofrecer recomendaciones sobre como reaccionar ante un perro guía al que no se debe distraer ni acariciar mientras lleva el arnés puesto, ya que está trabajando y cualquier interacción puede suponer un problema para la persona a la que acompañan.