El PAC de San Roque es de los más saturados, con 164 urgencias al día

El Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque (Vilagarcía) es de los más saturados de trabajo, con una media de 164 urgencias al día. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones toda esta carga de trabajo es asumida solo por dos médicos y dos enfermeras, lo que apunta al gran sobreesfuerzo laboral que muchos días soporta el personal del PAC.

El Consello de Contas ha fiscalizado la actividad asistencial sanitaria en Galicia, y llamó la atención sobre el elevado número de urgencias que se atienden en dos de los puntos de atención continuada de O Salnés, como son los de Cambados, con 40.409 asistencias anuales (lo que supone una media de 111 diarias) y de Vilagarcía, que rozó las 60.000 atenciones anuales, según el último informe.

Una antigua reivindicación del personal sanitario de San Roque es lograr un tercer equipo de médico y enfermera, puesto que eso se traduciría en beneficios muy importantes tanto para los profesionales como para los pacientes. Para los primeros, porque disminuiría la pesada carga laboral que en estos momentos arrastran en muchos días del año; en el caso de los pacientes, podrían beneficiarse de una mejor atención, y no tendrían que esperar durante horas y horas a ser vistos por un médico, como en la actualidad ocurre con cierta frecuencia en determinados picos de enfermedades infecciosas o en fechas festivas.

Hay que tener en cuenta, además, que el personal del PAC puede ser reclamado para atender emergencias fuera de los centros de salud (por ejemplo, en accidentes de tráfico), y cuando eso sucede, el punto de atención continuada de San Roque queda con un solo médico o, incluso, con ninguno, como ha sucedido en días puntuales de periodos vacacionales, como verano, cuando solo había un equipo disponible por turno.

Por ello, una demanda antigua de Vilagarcía es contar con un tercer equipo en el PAC de San Roque. Desde la junta de personal ya se ha señalado en más de una ocasión que los números de urgencias atendidas en Vilagarcía avalan la petición (más de 160 de media entre las 15.00 horas de un día y las 8 de la mañana del siguiente), y que de hecho tienen las mismas cifras de pacientes que el PAC de A Parda, en Pontevedra, donde sí disponen de tres equipos.

Pero desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés no se ha atendido hasta ahora esta petición, con el argumento de que no hay doctores suficientes en paro para crear esa nueva plaza.

En las últimas semanas, además, se ha incrementado la presión asistencial sobre los PAC durante las mañanas de algunos sábados, debido al cierre de los servicios de atención primaria de Catoira y Vilanova de Arousa por falta de médicos. El área sanitaria optó en esas ocasiones por compensar la situación mediante el refuerzo del PAC de San Roque con un profesional.

Turnos voluntarios

Hasta la fecha, el servicio de urgencias los sábados por la mañana (de 8.00 a 15.00 horas) lo prestaba personal de Atención Primaria, aunque en las instalaciones de los PAC. Pero con la entrada en vigor del nuevo decreto de reordenación de estos puntos, a partir del 1 de junio, serán los profesionales adscritos a los PAC los que se encarguen de las urgencias en ese tramo horario del sábado.

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En este sentido, el personal de los puntos de atención continuada del distrito sanitario de O Salnés recibió ayer los documentos en los que deberán especificar si están dispuestos a trabajar en dichas guardias de sábado, que serán voluntarias y retribuidas.