La oposición de O Grove reprocha al gobierno el cambio en el proyecto de O Corgo sin consultarlo

La oposición de O Grove le reprochó al gobierno local que no le consultara sobre la modificación del proyecto para convertir la plaza de O Corgo en un refugio climático, para extenderlo a una intervención integral en todo el ámbito. El alcalde, Jose Cacabelos, lo disculpó en que partió de una propuesta de la arquitecta redactora porque el original «generaría una fractura urbana y visual con el resto de la plaza». Y es que quizás se trate de una de las obras más relevantes del mandato, con permiso de la reforma de Luis A. Mestre, que aún está en una fase muy incipiente.

También supondrá cumplir una vieja aspiración para uno de los espacios más céntricos, donde incluso está el Concello y que ya tiene dos constructoras interesadas: Covsa y Marconsa se han presentado a la licitación del proyecto, presupuestado en 630.000 euros, que se cubrirán con los fondos de plan de turismo A Gastromeca.

Los partidos de la oposición, también aprovecharon el pleno del lunes para solventar dudas como el motivo de no haber contemplado el tanque de tormentas presentado en su día como solución a los problemas de inundaciones que afectan a vecinos y negocios, como según el portavoz de EU, José Antonio Otero.

Tanque de tormentas

El alcalde, Jose Cacabelos, aseguró que tras estudiar varias alternativas se eligió como la «mejor» junto a la casa de la tercera edad, pues «allí es donde se concentra la acumulación de aguas».

Los grupos también mostraron inquietud ante el hecho de que O Corgo aún es propiedad de Portos de Galicia, a lo que el regidor replicó que no hay problema ni con esto ni con el PXOM, le garantizó al PP. «Tras una reunión con su presidente en la que le pedimos por enésima vez que hicieran la reforma, comentaron que si no la hicieron antes no la van a hacer ahora porque la concesión caduca en 2027 y además forma parte de las zonas de desafectación, un trámite que ya está en Costas del Estado», detalló el socialista.

Plano con las actuaciones previstas en la reforma de O Corgo, en O Grove. / FdV

La popular Carolina Otero también preguntó cuánto costará el mantenimiento de la plaza una vez reformada. Cabe recordar que, entre otras cosas, incluye la creación de una extensa zona verde y arbolada con lo cual se pretende reducir la temperatura superficial de 3 a 5 grados centígrados. De ahí, el apelativo de refugio climático, aunque también incluye otras cuestiones como bebedores y papeleras con dispensadores de bolsas para ser también un espacio petfriendly.

Servicio de parques

Además de dejar un espacio polivalente que estará preparado para, entre otras cosas, anclar la carpa de la Festa do Marisco. Y no es todo porque una larga pérgola de forma moderna vertebrará la plaza, que también contará con un baño autolimpiable y un graderío en el skatepark. En cuanto al mobiliario, habrá bancos ondulantes y circulares y se incluye la restauración de las fuentes del Consistorio.

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Este pleno ordinario apenas tenía asuntos en el orden del día, más que alguna moción, pero también se abordaron otros temas. De hecho, el portavoz del BNG, Anselmo Noia, puso sobre la mesa la situación del mantenimiento de parques y jardines, avanzando el regidor que tendrán que licitar el servicio y que están evaluando algunas cuestiones, pues hay parques que precisan de actuaciones para adaptarlos a la normativa.