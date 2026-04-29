Formación certificada
Cambados ofrece un nuevo curso de atención a personas con daño cerebral
La Concellería de Servizos Sociais de Cambados y la Asociación Dano Cerebral Galicia ofrecen una nueva formación para atender en el hogar a pacientes. Es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente a través del código QR que se puede encontrar en las redes sociales o en las oficinas del departamento dirigido por la concejala Regina Núñez. En esta sesión, que tendrá lugar el 19 de mayo, en la sala Pitusa Cabanillas, se abordarán cuestiones relacionadas con la alimentación, deglutición y nutrición, entre otras cuestiones.
Será de 16.00 a 20.30 horas y los participantes recibirán un certificado emitido por la Escola Galega de Saúde para Cidadáns. Cabe recordar que aún habrá otros cursos gracias a esta colaboración.
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