Manuel Barreiro será Militante de Honra del PSOE

El PSOE de Vilagarcía celebrará su comida anual el 30 de mayo en el Churrasco de Rubiáns, y en el transcurso del acto se homenajeará a Manuel Barreiro, quien será nombrado Militante de Honra. Histórico militante de base, Barreiro formó parte de cinco ejecutivas municipales, desde 1988 a 1997 y participó en cuatro candidaturas a las elecciones, la última en 2015.