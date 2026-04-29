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Vilagarcía
Manuel Barreiro será Militante de Honra del PSOE
Los socialistas lo homenajearán el 30 de mayo en Rubiáns
Redacción
Vilagarcía
El PSOE de Vilagarcía celebrará su comida anual el 30 de mayo en el Churrasco de Rubiáns, y en el transcurso del acto se homenajeará a Manuel Barreiro, quien será nombrado Militante de Honra. Histórico militante de base, Barreiro formó parte de cinco ejecutivas municipales, desde 1988 a 1997 y participó en cuatro candidaturas a las elecciones, la última en 2015.
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