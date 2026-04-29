El granizo arrasa viñedos y compromete cosechas en la ribera del Umia, entre Ribadumia y Cambados

«Por la mañana estuve dando sulfato y mirabas para arriba y daba gusto ver la viña, pero a la seis de la tarde... Catapún». Este es el testimonio de Lucho Rodríguez, uno de los viticultores afectados por el evento de granizo que el martes causó estragos en la franja de viñedos de la ribera del Umia, entre Ribadumia y Cambados, y en un momento determinante como el actual, finalizando la brotación.

Fue tan localizado que la salvación fue cuestión de metros. A falta de cuantificar los daños, muchos hablan de pérdida total de la cosecha, pero habrá que esperar para tener cifras precisas y, en todo caso, no supondría una merma importante en el global de la DO Rías Baixas.

Esto no resta relevancia a la situación de las víctimas de la caída de pedruscos helados tan grandes, que algunos los comparan con huevos de paloma y que incluso provocaron graves problemas de circulaciónen en lugares como Barrantes. Este, junto a Vilariño y Sisán, fueron las ubicaciones especialmente afectadas. Fernández tiene hectárea y media de plantación en la primero, pero tuvo mala suerte por partida doble, pues también tiene otra en San Adrián.

Al igual que otros muchos, lo primero que hizo por la mañana fue acudir a examinar las parcelas. La estampa general eran hojas agujereadas, racimos en el suelo, plantas partidas e incluso hubo casos en que los cordeles quedaron totalmente limpios, como si nunca hubieran estado tomados por labores. «Los cortó de cuajo, quedaron como si le hubieras pasado una desbrozadora», se lamentaba Rodríguez, que ya ha enviado todo lo necesario a su aseguradora para intentar salvar algo del trabajo de meses, pero «es como en otros casos, las compañías nunca te cubren toda la pérdida», se lamentaba.

Detalle de racimos en el suelo tras la granizada del martes. / Noe Parga

Aunque todavía es pronto para saber hasta qué punto afectará a la vendimia, hay casos como el de este saliniense, con efectos directos tan evidentes, que da por perdido «casi el cien por cien».

El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal Varela, que además procede de una familia bodeguera, inspeccionó la zona afectada y también vio viñedos «totalmente arrasados». Calcula que el episodio afectó a, aproximadamente, unas cien hectáreas de la ribera del Umia, donde prácticamente todo es albariño, aunque también hay alguna plantación de guindilla, en Vilariño.

Los técnicos de las bodegas también empezaron a recopilar datos de socios y colaboradores afectados por este evento de fuerte granizo, inusual en la comarca de O Salnés. «Fue algo muy focalizado y ciertamente hay viñedos muy afectados y otros no tanto. Las viñas más adelantadas resistieron mejor, quedaron brotes rotos, pero los racimos no cayeron al suelo, así que hay que ver cómo evoluciona la planta. Las que van un poco más atrasadas quedaron más tocadas. Hay parcelas en las que se habla de entre un 50 y un 60 por ciento de brotes afectados, pero aún no tenemos claro que esto se vaya a traducir exactamente en el mismo porcentaje de pérdida de producción», explica el director de Viticultura de Bodegas Martín Códax, Miguel Tubío.

Un afectado observa sus viñedos. / Noé Parga

La vid se encuentra ahora en un momento determinante, finalizando la brotación, y aunque hubiera sido peor durante la floración, esto no significa que no pueda comprometer las cosechas. Si hay rotura, la posibilidad de pérdida es prácticamente certera, pero hay otras consecuencias peligrosas: las fracturas menores comprometene la circulación de la salvia, la falta de hoja deja desprotegido al racimo frente a la incidencia solar y otros eventos climáticos y los impactos del granizo han podido dejar cicatrices en la uva, lo cual se puede traducir mañana en una pérdida de peso, entre otras cuestiones. Sin olvidar, que una herida es la entrada perfecta para las infecciones.

De hecho, las recomendaciones de los técnicos, para los casos salvables, pasan por darle tratamiento «en cuanto sea posible», aplicando abonos con minoácidos y fungicidas para ayudar a la cicatrización y darle un refuerzo nutricional a la planta.

Reconocen que episodios como estos, y que debido al cambio climático pueden ser más frecuentes en el futuro, pueden llegar a comprometer no solo la presente cosecha, pero habrá que esperar para conocer las cifras precisas.

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Plantas totalmente partidas en una de las fincas afectadas. / Noé Parga

Algunos afectados comentaban hoy a pie de campo que, en caso de hetacombe total, se podría estar hablando de un millón de kilos. Se trata de una cantidad que en el global de la DO Rías Baixas no resultaría significativa, teniendo en cuenta que el año pasado recogió 46 millones de kilos de uva entre las cinco subzonas, que abarcan hasta el sur de la provincia de Pontevedra. No obstante, estaban pendientes de la evolución de estas fincas y de los datos que les vayan trasladando los técnicos, como explica su director técnico, Agustín Lago.